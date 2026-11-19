Roma, 19 nov. (askanews) – Non si ferma la protesta delle opposizioni contro le celebrazioni previste alla Camera nei cento anni dalla nascita di Pino Rauti. Dopo aver contestato la mostra allestita a Vicolo Valdina, Pd, Movimento 5 Stelle e Avs hanno inscenato questa mattina un flash mob nel cortile di Montecitorio mostrando i cartelli con la scritta “La Camera non può celebrare Pino Rauti.

Un antisemita”.Nel pomeriggio (alle 17.30) presso la Sala della Regina è in programma infatti il convegno “Pino Rauti – Discorsi politici e parlamentari” con l’intervento del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e del questore, Paolo Trancassini, entrambi esponenti di Fdi.