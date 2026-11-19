Berlino, 19 nov. (askanews) – Gli inviati speciali degli Stati Uniti per la pace, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati alla cancelleria di Berlino, accolti dal consigliere per la politica estera e di sicurezza del cancelliere Friedrich Merz. Sono poi attesi il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Andy Burnham, per la riunione del formato E3 con il presidente dell’Ucraina Volodymir Zelensky.A seguire la riunione della coalizione dei volenterosi con la presidente del consiglio Giorgia Meloni.

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