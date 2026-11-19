Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto alla Camera, con un’informativa successiva anche al Senato, per fare il punto su allarmi bomba nelle scuole e attacchi hacker alla grande distribuzione. Il ministro ha sostenuto che non esiste alcuna emergenza tale da minacciare concretamente la sicurezza nazionale, né un pericolo materiale per gli studenti.

Scuole, allarmi e evacuazioni

Piantedosi ha ricostruito i numeri delle segnalazioni. L’11 novembre gli istituti coinvolti dalle minacce sono stati oltre 6 mila, con 2.455 evacuazioni. Il giorno successivo gli istituti interessati sono scesi a 3.778, con 77 evacuazioni. Il 16 novembre, dopo la direttiva del Viminale che chiedeva ai presidi, sentiti questore e prefetto, di non sgomberare gli edifici, le mail hanno raggiunto quasi 7.500 istituti, ma risulta una sola evacuazione.

Secondo il ministro, l’intervento capillare delle forze di polizia e dei nuclei artificieri ha permesso di verificare ogni segnalazione, confermandone l’infondatezza.

Il ministro ha invitato a non prestarsi al gioco di chi vuole creare il caos, senza trascurare lo stato d’animo di famiglie e insegnanti. Ogni segnalazione, ha assicurato, sarà esaminata con la massima attenzione.

Dati Dia sul dark web

Sui presunti archivi della Direzione investigativa antimafia diffusi sul dark web, i primi accertamenti tecnici escludono la sottrazione di dati riservati, classificati o atti d’indagine. Si tratta, ha spiegato Piantedosi, di materiale in gran parte già pubblico.

Cyberattacchi e grande distribuzione

Per i sistemi di refrigerazione della grande distribuzione, il ministro parla di poche decine di punti vendita colpiti, a fronte dei 700 aggrediti in Francia. La causa sarebbe una protezione non adeguata dei dispositivi, in particolare un software di protezione fornito da un’azienda straniera rivelatosi inadeguato. Al 31 ottobre 2026 i cyberattacchi registrati sono 7.261, con un calo del 9% rispetto all’anno precedente. Le persone indagate sono salite a 129, contro 118.

Quanto ai responsabili, Piantedosi ritiene prematuro attribuire la regia a soggetti ostili coordinati, pur riconoscendo la finalità di destabilizzazione. Il presunto Mikhail Andropov, rintracciato in Arkansas, è stato escluso dall’Fbi come autore delle mail: la sua identità è stata sottratta, senza che si sappia da chi. Le procure italiane procedono per procurato allarme contro ignoti.

Le misure del Viminale

Il ministro ha elencato le iniziative del governo, contestate dalle opposizioni: il bando per 300 nuovi ispettori informatici della Polizia di Stato e una quota dei Fondi di sviluppo e coesione destinata alla sicurezza dei sistemi del Viminale. Nella Legge di bilancio per il 2027, la dotazione cresce di circa 96 milioni di euro.