“Buffone, pagliaccio, cog…ne, voglio vedere quando ti togli la divisa, ti aspetto“. Sono le parole che un automobilista ha rivolto a un vigile urbano impegnato a sostituire un semaforo guasto. Per quegli insulti l’uomo era finito a processo con le accuse di oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. La vicenda si è però conclusa con un’assoluzione piena: la Corte di Cassazione ha stabilito che il fatto non sussiste, respingendo il ricorso presentato dalla procura.

La decisione non significa che insultare un agente durante il servizio sia sempre consentito. A fare la differenza, in questo caso, è stata la ricostruzione di quanto accaduto prima del diverbio. Secondo i giudici, infatti, sarebbero stati proprio i vigili a tenere per primi un comportamento inappropriato e arbitrario, arrivando anche a tentare di bloccare fisicamente l’automobilista.

La reazione verbale dell’uomo è stata quindi valutata alla luce del comportamento degli agenti e delle circostanze in cui si è verificata. È questo il punto centrale della decisione della Suprema Corte.

Gli insulti al vigile e le accuse all’automobilista

Tutto è iniziato durante un intervento per sostituire un semaforo guasto. Il vigile urbano era impegnato nella gestione del traffico quando è nato un acceso diverbio con un automobilista.

La discussione è rapidamente degenerata e il conducente ha rivolto all’agente una serie di insulti, accompagnati anche da una minaccia: “Voglio vedere quando ti togli la divisa, ti aspetto“.

L’uomo era stato accusato di oltraggio a pubblico ufficiale, per le frasi pronunciate davanti ad altre persone mentre l’agente svolgeva il proprio lavoro. A suo carico era stata contestata anche l’interruzione di pubblico servizio, perché il diverbio avrebbe impedito al vigile di continuare a regolare la circolazione.

Tra le contestazioni figurava inoltre il rifiuto di fornire le proprie generalità agli agenti intervenuti. La procura aveva impugnato la decisione favorevole all’automobilista, sostenendo che il suo comportamento avesse rallentato e ostacolato lo svolgimento del servizio pubblico.

La Cassazione, tuttavia, ha respinto il ricorso, ritenendo necessario considerare anche ciò che era avvenuto prima degli insulti.

La ricostruzione della Cassazione: i vigili avrebbero agito in modo arbitrario

Secondo quanto ricostruito dai giudici della Suprema Corte, il primo comportamento inappropriato sarebbe stato quello del vigile urbano. L’agente avrebbe utilizzato espressioni non consone all’esercizio delle proprie funzioni, dando origine al confronto con l’automobilista.

La situazione sarebbe poi peggiorata quando il vigile, insieme a un collega, avrebbe cercato di fermare fisicamente il conducente, tentando di bloccarlo. È proprio mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei due agenti che l’uomo avrebbe pronunciato gli insulti contestati.

Per i giudici, questo passaggio è stato determinante. La condotta dei pubblici ufficiali è stata considerata illegittima, perché non sarebbe stato possibile giustificare il tentativo di bloccare l’automobilista nelle circostanze descritte.

La decisione richiama anche i limiti dei poteri di intervento della polizia locale. Un agente può procedere a un arresto nei casi previsti dalla legge, come in presenza di un reato per il quale è consentito l’arresto in flagranza. Non può invece ricorrere a un blocco fisico soltanto perché un cittadino manifesta insofferenza per la gestione del traffico o tiene un comportamento ritenuto non conforme alle regole della circolazione.

Perché l’automobilista è stato assolto

Alla luce di questa ricostruzione, la Cassazione ha ritenuto che gli insulti fossero avvenuti nel contesto di una reazione a un comportamento illegittimo dei vigili. È venuto quindi meno il presupposto per riconoscere la responsabilità dell’automobilista per i reati contestati.

Non è stato ritenuto sufficiente neppure il fatto che le parole fossero state pronunciate davanti ad altre persone. La presenza di testimoni, infatti, non cambia la valutazione quando manca, secondo i giudici, il presupposto necessario per configurare il reato.

È caduta anche l’accusa di interruzione di pubblico servizio: il diverbio e la conseguente difficoltà del vigile nel regolare il traffico non sono stati considerati sufficienti per attribuire all’automobilista una responsabilità penale.

La conclusione della Suprema Corte è stata quindi l’assoluzione con formula piena: “Perché il fatto non sussiste“. Una decisione legata alle particolari circostanze dell’episodio e alla condotta tenuta dagli agenti, non un’autorizzazione generale a insultare o minacciare le forze dell’ordine.