(Adnkronos) - "La famiglia 'Ballando' giustamente aveva protetto un componente qualche settimana fa (il concorrente Alberto Ravagnani, ndr), quindi mi aspettavo che quella stessa famiglia si stringesse un po' intorno a me. Mi sono sentita un pochino abbandonata". Così Barbara d'Urso al Tg1 a pochi...

(Adnkronos) – “La famiglia ‘Ballando’ giustamente aveva protetto un componente qualche settimana fa (il concorrente Alberto Ravagnani, ndr), quindi mi aspettavo che quella stessa famiglia si stringesse un po’ intorno a me. Mi sono sentita un pochino abbandonata”. Così Barbara d’Urso al Tg1 a pochi giorni dallo scontro in diretta nello show di Rai1 con Guillermo Mariotto, dopo che quest’ultimo le ha spruzzato del profumo, insinuando che ci fosse “puzza” proprio vicino alla collega.

“La realtà è che io sabato sera mi sono sentita profondamente umiliata. Lui si è girato ed ha spruzzato il profumo in faccia a me”.

Secondo d’Urso, Milly Carlucci non ha percepito la gravità del gesto ma “non ho nulla da rimproverarle”. E aggiunge di non aver ricevuto “nessuna chiamata” dalla produzione. La giurata prende poi le distanze dalle dichiarazioni di Mariotto: “Io non avrei mai detto che nel luogo dove lavoro – uno studio intitolato a Pippo Baudo, dove si va in onda il sabato sera – ci sono i topi e ci sono le puzze”.

D’Urso però rifiuta il verbo ‘mollare’: “Io mollare? Ma assolutamente no. Sabato sarò lì. Ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha il proprio modo di interpretare il ruolo che gli è stato affidato. Quello è il mio modo”, conclude.

Le parole di d’Urso arrivano all’indomani delle dichiarazioni della conduttrice Milly Carlucci al Tg1: “Intanto mi fa sorridere che sia diventato un caso nazionale, al di là del fatto che Mariotto ha già chiesto scusa.

Il gesto è stato uno dei gesti istrionici di Mariotto”, aveva detto Carlucci, che con ironia aveva aggiunto: “Adesso sembra che io stia facendo la difesa d’ufficio di Mariotto”. ‘Ballando con le stelle’, aveva spiegato la conduttrice, “è un varietà particolare. Sono 4 ore e mezza di programma, ci sono dei momenti con punte di intemperanza. Non è che mi facciano piacere”.

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