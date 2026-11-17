Oltre 250 scienziati, ricercatori e medici hanno scritto ai presidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, per chiedere un intervento sulla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid-19. Tra i firmatari figurano oltre cinquanta professori ordinari ed emeriti e altrettanti direttori di reparto e di dipartimento, oltre a medici che nel 2020 lavoravano in prima linea, come il direttore del pronto soccorso di Lodi e Codogno e quello del Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le richieste rivolte ai presidenti delle Camere

La lettera domanda che venga verificato il corretto esercizio delle prerogative della Commissione, con attenzione al rispetto dovuto alle persone audite, alle procedure collegiali e alla distinzione tra le opinioni dei singoli commissari e le conclusioni ufficiali. I firmatari chiedono inoltre trasparenza sui criteri con cui vengono valutate le prove scientifiche.

Si dicono disponibili a un incontro con La Russa e Fontana.

Secondo i firmatari, i poteri di una commissione d’inchiesta devono servire all’accertamento dei fatti e restare privi di faziosità e pregiudizio. Il Parlamento, osservano, ha il pieno diritto di indagare sugli errori commessi e sulle relative responsabilità, anche politiche.

Il giudizio retrospettivo sulle decisioni del 2020

Il punto più contestato riguarda il metodo. Il Patto Trasversale per la Scienza, associazione nata nel 2019 che aveva raccolto oltre 6.200 adesioni al proprio appello, ha segnalato il rischio di trasformare l’inchiesta in un processo politico. Le decisioni, sostengono i firmatari, vanno valutate con le conoscenze disponibili al momento in cui furono prese, tenendo conto dell’incertezza scientifica. Usare dati acquisiti in seguito rischia di compromettere la validità dell’accertamento.

Anche le società scientifiche SIMEU, SIAARTI, SIMI, SITA e SIMIT hanno criticato i toni dei lavori. Chiedono che l’inchiesta si concentri sui processi decisionali e sul funzionamento del sistema sanitario, comprese le responsabilità delle Regioni, per correggere gli errori in vista di future emergenze. Il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, aveva già sottolineato nel dicembre 2024 la necessità di esaminare il ruolo delle Regioni.

Le critiche interne alla Commissione

Critiche sono arrivate anche dall’interno dell’organismo. Il 19 febbraio 2025 i commissari di Forza Italia Licia Ronzulli, Stefano Benigni e Annarita Patriarca hanno contestato a esponenti di Fratelli d’Italia di presentare come acquisite conclusioni non ancora raggiunte. I commissari di opposizione, tra cui Francesco Boccia e Annamaria Furlan, hanno denunciato problemi procedurali e poi abbandonato i lavori. Il 23 giugno 2026 il presidente La Russa ha richiamato l’articolo 82 della Costituzione e il rispetto reciproco tra maggioranza e opposizione.

I firmatari contestano infine alcune affermazioni della deputata Alice Buonguerrieri, che avrebbe presentato come rivelazioni dati già pubblici sui contratti dei vaccini e confuso le segnalazioni di eventi avversi con reazioni accertate.