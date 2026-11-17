Martedì 17 novembre 2026 il calendario del calcio televisivo propone sette appuntamenti, con proposte per ogni gusto. Si va dalle qualificazioni europee Under 19 alla UEFA Nations League, fino alle sfide valide per le qualificazioni di Coppa d’Africa.
Israele-Italia U19 su Rai Sport
La giornata si apre alle 13:00 su Rai Sport con Israele-Italia, partita valida per le Qualificazioni Europei U19 Cechia 2027.
Si tratta di un impegno per la nazionale giovanile azzurra, seguibile in diretta sul canale Rai.
Danimarca-Norvegia e Diretta Gol su Sky
Alle 20:45 la UEFA Nations League occupa la prima serata. Danimarca-Norvegia va in onda su Sky Sport Max e Cielo, con telecronaca di Federico Zancan e commento di Massimo Gobbi.
Su Sky Sport Calcio, sempre alle 20:45, parte Diretta Gol, il programma che segue in contemporanea tutte le partite del turno, tra cui Galles-Portogallo su Sky Sport 251, Ungheria-Irlanda del Nord, Ucraina-Georgia, Israele-Austria, Irlanda-Kosovo, Bosnia ed Erzegovina-Romania e Polonia-Svezia.
Coppa d’Africa: le gare su Sportitalia
Su Sportitalia le qualificazioni di Coppa d’Africa partono alle 14:00 con Malawi-Egitto. Alle 17:00 scende in campo Gambia-Costa d’Avorio, mentre alle 21:00 chiude la serie Niger-Marocco.