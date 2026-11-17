(Adnkronos) - “Tornare alla Roma? Non lo nego, mi farebbe molto piacere”. Queste sono alcune delle parole di Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal e della nazionale italiana, intervenuto oggi in Campidoglio. Il calciatore è stato ricevuto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che gli...

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“Tornare alla Roma? Non lo nego, mi farebbe molto piacere”. Queste sono alcune delle parole di Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal e della nazionale italiana, intervenuto oggi in Campidoglio. Il calciatore è stato ricevuto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che gli ha consegnato una targa celebrativa su cui è riportata la scritta “Figlio di Roma”.

Calafiori, campione d’Inghilterra nella stagione 2025-2026, ha parlato del suo legame con la squadra giallorossa e della possibilità di un ritorno in futuro. “Spero di vincere il più possibile e ottenere il massimo nei prossimi anni, poi in un futuro abbastanza lontano mi piacerebbe tornare. Ho lasciato l’esperienza alla Roma un po’ a metà, ho fatto tutte le giovanili e ho esordito, ma non ci siamo lasciati benissimo.

Credo però che anche questo sia servito alla mia carriera”, ha spiegato. Parole di apprezzamento anche per Gian Piero Gasperini: “Parlando con i ragazzi della Roma che conosco in nazionale, me ne parlano tutti molto bene. Sappiamo che tipo di allenatore è, quanto può cambiare e valorizzare i giocatori. Quello che sta facendo è importante e spero possa ottenere qualcosa di veramente significativo a fine stagione”.

Sul progetto del nuovo stadio della Roma ha aggiunto: “Il sindaco mi ha spiegato alcuni dettagli del progetto, è veramente incredibile e non vedo l’ora di vederlo finito”.

Nel corso dell’incontro, Gualtieri si è rivolto a Calafiori definendolo “un ambasciatore della nostra città nel mondo”, esprimendo orgoglio per i successi raggiunti dal difensore in Premier League. “È una grande gratificazione vedere un calciatore della nostra città diventare una delle stelle di uno dei campionati più importanti al mondo, vincere la Premier ed essere apprezzato e ammirato da tutti”, ha sottolineato il sindaco. “Entrando qui ho provato una grande emozione, era da un po’ che non mi succedeva”, ha raccontato Calafiori, ringraziando per il riconoscimento ricevuto. “Cerco sempre di rappresentare la mia romanità e la mia città all’estero. Credo di aver imparato ad apprezzare Roma ancora di più da quando sono andato via. Ogni volta che torno è un’emozione grande e sono veramente orgoglioso di rappresentarla”.

Il difensore ha poi fatto il punto sulla sua esperienza all’Arsenal e sul percorso con la Nazionale. “Credo sia senza dubbio il momento migliore della mia carriera. Non sono un ragazzo che parla troppo, cerco di aiutare i compagni soprattutto con le azioni in campo e di stare vicino anche ai più giovani”, ha spiegato, sottolineando il rapporto positivo con il commissario tecnico Roberto Mancini: “Abbiamo avuto un bel feeling fin dall’inizio, anche lui non parla troppo ma ha comunicato cose importanti. Mi sento veramente bene con lui”. Sulla recente sconfitta dell’Italia contro il Belgio in Nations League ha aggiunto: “Dispiace tanto, soprattutto perché è arrivata nell’ultima partita, ma non deve cancellare il percorso che stiamo facendo. Mi tengo strette le belle prestazioni precedenti, la voglia di giocare e il coraggio mostrato in campo. C’è ancora tanta strada da fare”. Infine, sul confronto tra Serie A e Premier League, Calafiori ha osservato che “il campionato inglese al momento è superiore”, riconoscendo però i progressi del calcio italiano: “Quest’anno si è visto un cambiamento importante, la Serie A è diventata più divertente da vedere e credo che questa sia la strada giusta”.

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