La terza sezione della Corte d’assise di Roma, presieduta da Antonella Capri, ha condannato a 22 anni di reclusione Salvatore Nicitra, 70 anni, e il cugino Calogero «Lillo» Farruggio, 67 anni. Il delitto contestato è l’omicidio di Valentino Belardinelli, avvenuto a Primavalle nel novembre del 1988. Il processo riguarda la Stidda di Palma di Montechiaro, organizzazione criminale siciliana attiva nella Capitale, ed è una costola dell’operazione Jackpot che aveva colpito il clan guidato da Nicitra.

Il collaboratore di giustizia Giovanni Calafato, ex killer della Stidda, è stato condannato a 14 anni. Calafato era coinvolto anche nell’omicidio del giudice Rosario Livatino. Le sue dichiarazioni sono state decisive: si è autoaccusato del delitto di Belardinelli, ucciso mentre rientrava a casa armato insieme alla fidanzata, indicando Nicitra come mandante e Farruggio come l’uomo che li aveva messi in contatto.

Alle sue parole si sono aggiunte quelle di Giuseppe Croce Benvenuto, altro capo della Stidda diventato collaboratore di giustizia.

Le assoluzioni e le richieste dell’accusa

Il pubblico ministero Rosalia Affinito aveva chiesto l’ergastolo per Nicitra e Farruggio, ma i giudici hanno accolto solo in parte la richiesta. I tre imputati sono stati assolti per l’agguato del 12 novembre 1988, nel quale persero la vita Roberto ‘Bebo’ Belardinelli, fratello di Valentino, e Paolino Angeli.

Per il ferimento di Franco Martinelli, avvenuto nella stessa occasione, il reato di lesioni personali è prescritto.

Assolti anche per la morte di Giampiero Caddeo, avvenuta il 10 agosto 1983 nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, dopo l’esplosione di una bombola del gas che fece crollare parte della cella. Secondo la ricostruzione della Procura, il vero bersaglio sarebbe stato Roberto Belardinelli, che al momento dello scoppio non si trovava lì. Per questo episodio lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione per insufficienza di prove. Nicitra e Farruggio, presenti in aula, restano a piede libero perché i fatti risalgono a molti anni fa e non sono state disposte misure cautelari.

Il movente e la scalata di Nicitra

Al centro del processo c’era la lotta per il controllo delle scommesse clandestine a Roma Nord alla fine degli anni Ottanta. Valentino Belardinelli fu ucciso il 24 novembre 1988, dodici giorni dopo il fratello, e secondo l’accusa era entrato in conflitto con Nicitra per gli affari criminali di Primavalle. Nicitra, già condannato a 9 anni per un’inchiesta sulle slot machine, era considerato il padrone del quadrante nord della Capitale, tanto da guadagnarsi il soprannome di «quinto Re di Roma».

Nicitra si era trasferito da bambino da Palma di Montechiaro a Roma dopo l’omicidio del padre. Nella Capitale costruì la propria posizione anche grazie ai rapporti con la Banda della Magliana e con il boss Renato De Pedis. La sua ascesa fu segnata da molte uccisioni, tra cui quelle di un figlio di 11 anni e di un fratello, scomparso con il metodo della lupara bianca nel 1993. Negli anni Duemila il clan si era orientato verso il business e il gioco d’azzardo online, con una holding dedicata a questo settore.

Subito dopo la lettura del dispositivo, l’avvocato di Nicitra ha annunciato il ricorso in appello, definendo la sentenza «assurda» e sostenendo che l’accusa non dispone di prove solide.