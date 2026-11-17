Nuovi interrogatori e accertamenti scientifici per fare luce sul duplice avvelenamento di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, morte dopo aver ingerito ricina. L’inchiesta sul giallo di Pietracatella entra in una fase cruciale, mentre gli investigatori cercano risposte sui responsabili e sul possibile movente della tragedia.

Il giallo di Pietracatella, nuovi interrogatori in Questura: ascoltati il padre e la cognata di Antonella Di Ielsi

Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre dopo essere state avvelenate con la ricina, entrano in una fase particolarmente delicata. A distanza di mesi dal duplice decesso, gli investigatori stanno intensificando gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e fare luce sui numerosi interrogativi ancora aperti: dall’identità del responsabile, o degli eventuali complici, al possibile movente, fino alla dinamica dell’avvelenamento.

Nella mattinata di oggi, martedì 17 novembre, gli uffici della Squadra Mobile di Campobasso hanno ospitato due nuove audizioni. Intorno alle 10, negli uffici della Questura di via Tiberio, sono arrivati Salvatore Di Ielsi, padre di Antonella e nonno della giovane Sara, e Giovanna, cognata della donna. Entrambi sono stati ascoltati separatamente per circa due ore, in qualità di persone informate sui fatti.

Le loro testimonianze potrebbero contribuire a ricostruire il contesto familiare e le circostanze dei giorni precedenti alla tragedia.

“È omicidio. Presto novità”: la rivelazione sul caso dell’avvelenamento con la ricina

Al termine degli interrogatori, Salvatore Di Ielsi ha preferito non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, lasciando rapidamente la Questura. Diverso l’atteggiamento di Giovanna, che si è fermata a parlare con i cronisti presenti, lasciando intendere che potrebbero esserci sviluppi a breve. «Potrebbero arrivare presto delle novità», ha affermato, ribadendo poi la propria convinzione sulla natura del decesso: «È un omicidio, non certo di un incidente».

Intanto, l’attività investigativa prosegue anche sul fronte degli accertamenti scientifici. Giovedì gli inquirenti sono attesi a Berlino, dove il Robert Koch Institut dovrà effettuare le analisi su cinque reperti ritenuti importanti per l’inchiesta. Nelle prossime ore potrebbe inoltre essere fissato un nuovo colloquio con Gianni Di Vita.