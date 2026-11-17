Il governo britannico ha deciso di imporre sanzioni a otto imprese edili israeliane che partecipano alla costruzione di insediamenti nella Cisgiordania occupata. Il provvedimento riguarda anche il gruppo di destra Tzav 9, che ostacola il passaggio dei convogli umanitari verso Gaza.

Le misure contro le imprese edili e il gruppo Tzav 9

L’annuncio è stato dato dal ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha colto l’occasione per rivolgere un avvertimento preciso riguardo al progetto E1. Le otto aziende edili colpite sono coinvolte direttamente nelle opere che insistono sui territori palestinesi occupati, mentre Tzav 9 è accusato di impedire l’arrivo degli aiuti destinati alla popolazione della Striscia.

Il monito di Londra sul progetto E1

Nel suo intervento, Miliband ha chiesto alle imprese di non partecipare alle gare d’appalto legate al progetto, di non costruire e di non trarre profitto da attività che, a suo giudizio, compromettono la soluzione a due Stati. La frase pronunciata dal ministro è netta: “Non partecipate alle gare, non costruite e non traete profitto dalla distruzione della soluzione a due Stati”.