Kiev, missili e droni russi: ponti danneggiati e energia in crisi

Kiev, missili e droni russi: ponti danneggiati e energia in crisi

Una nuova ondata di missili e droni russi ha colpito la capitale ucraina e altre regioni, danneggiando impianti elettrici, ponti e servizi essenziali.

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre, la Russia ha lanciato una nuova offensiva su larga scala contro l’Ucraina, con decine di missili balistici e oltre 170 droni diretti soprattutto verso Kiev. L’attacco arriva mentre si avvicina la ripresa dei negoziati trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, previsti ad Abu Dhabi il 10 e l’11 novembre.

Ponti e quartieri colpiti nella capitale

Le esplosioni sono arrivate in più ondate, tra la tarda serata di venerdì e le prime ore di sabato. I primi missili hanno raggiunto la città poco prima delle 23, seguiti da nuovi attacchi dopo mezzanotte e intorno alle 3.30. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che i ponti Nord e Sud della capitale sono stati colpiti, e che il Ponte Nord, che attraversa il fiume Dnipro, è stato danneggiato e chiuso al traffico in entrambe le direzioni, mentre i tecnici ne valutano la sicurezza.

Nella capitale sono rimaste ferite almeno cinque persone, tra cui una ragazza di 14 anni. Due persone sono state ricoverate. I bombardamenti hanno danneggiato edifici residenziali, provocato incendi e colpito un asilo nel quartiere di Solomianskyi. Le squadre di emergenza sono intervenute per soccorrere i residenti e mettere in sicurezza gli edifici.

Crisi energetica e sottostazioni

L’obiettivo più delicato è stato il sistema di trasmissione dell’elettricità. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, i missili hanno colpito una sottostazione nella regione di Kiev che collega le centrali nucleari di Rivne e Khmelnytskyi, nell’Ucraina occidentale, alla capitale e alle regioni centrali. Il ministero dell’Energia ucraino ha confermato gravi danni a queste infrastrutture, mentre altre sottostazioni sono state colpite nelle regioni di Vinnytsia, Žytomyr, Rivne, Kharkiv e Dnipro. Non risultano attacchi diretti ai reattori.

La compromissione della rete elettrica ha ridotto la fornitura di acqua e riscaldamento in alcuni quartieri, proprio mentre le temperature si avvicinano allo zero. Il sindaco ha definito la situazione dell’approvvigionamento energetico della capitale estremamente difficile.

Il bilancio delle forze russe

Secondo i dati di Kiev, la difesa aerea ha intercettato 149 droni e quattro missili. Le autorità ucraine contano due morti e 37 feriti nelle ultime 24 ore in diverse zone del Paese. La Aeronautica militare ucraina ha segnalato impatti di droni in 24 località e danni da detriti in altre dieci. Il ministro della Difesa russo ha rivendicato l’operazione, sostenendo di aver colpito infrastrutture energetiche, industriali e di trasporto.