Disagi per i clienti di diverse banche negli Stati Uniti, dove nella giornata di lunedì 16 novembre sono stati segnalati problemi nell’accesso ai servizi online e nella gestione delle operazioni bancarie. Le anomalie hanno interessato alcuni dei principali istituti del Paese, tra cui Chase, Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan e US Bank.

A rilevare le difficoltà è stato Downdetector, il sito che raccoglie le segnalazioni degli utenti in caso di malfunzionamenti di piattaforme e servizi digitali.

Tra gli istituti maggiormente colpiti c’è Chase, che ha confermato la presenza di un problema tecnico e ha assicurato di essere al lavoro per ripristinare la situazione. I disagi hanno riguardato soprattutto il completamento di alcune transazioni e l’accesso a determinati servizi.

Per molti clienti, quindi, non è stato possibile utilizzare normalmente le funzionalità online della propria banca.

Chase, quasi 4.800 segnalazioni di problemi su Downdetector

La situazione più critica sembra aver riguardato Chase. Secondo i dati pubblicati da Downdetector.com, alle 14 ora della costa orientale degli Stati Uniti, corrispondenti alle 20 in Italia, erano quasi 4.800 gli utenti che avevano segnalato difficoltà con i servizi dell’istituto.

Si tratta del numero più alto tra le banche interessate dai disservizi nella stessa giornata.

Diversi clienti hanno raccontato di aver ricevuto messaggi di errore durante il tentativo di utilizzare i servizi online. In particolare, alcuni utenti si sono trovati davanti a un avviso che segnalava l’indisponibilità temporanea di alcune funzionalità: “Alcuni servizi non sono disponibili. Ci stiamo lavorando. Si prega di riprovare più tardi“.

A confermare i problemi è stata la stessa banca attraverso una dichiarazione diffusa da un portavoce. “A causa di un problema tecnico, il completamento di alcune transazioni sta richiedendo più tempo del solito; tuttavia, i clienti continuano ad avere accesso ai propri conti e ai propri fondi“, ha spiegato Chase.

L’istituto ha inoltre precisato di essere impegnato nella risoluzione del guasto: “Stiamo lavorando per risolvere la situazione il più rapidamente possibile“.

La comunicazione punta quindi a rassicurare i correntisti sulla disponibilità dei propri soldi, nonostante i rallentamenti e le difficoltà riscontrate nell’utilizzo di alcune operazioni. Resta comunque il disagio per chi deve effettuare pagamenti, trasferimenti o altre transazioni attraverso i canali digitali.

Disservizi anche per Bank of America, Wells Fargo e JP Morgan

Le segnalazioni non hanno riguardato soltanto Chase. Downdetector ha infatti evidenziato anomalie anche per altri importanti istituti bancari statunitensi, tra cui Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan e US Bank.

Al momento, le informazioni disponibili non permettono di stabilire se tutti i problemi siano riconducibili a un’unica causa tecnica o se si tratti di malfunzionamenti distinti. Le difficoltà hanno comunque coinvolto un numero significativo di utenti e hanno riportato l’attenzione sull’affidabilità dei servizi bancari digitali, ormai utilizzati quotidianamente per controllare i propri conti e gestire il denaro.

L’episodio arriva inoltre a sole 48 ore da un altro importante disservizio informatico che ha interessato Microsoft. L’azienda era stata costretta a intervenire per ripristinare i propri servizi dopo un blocco globale che aveva coinvolto Outlook e Teams, causando problemi a privati e aziende.

Microsoft ha successivamente chiarito che il malfunzionamento non era stato provocato da un attacco informatico. Al momento, però, non ci sono elementi per collegare direttamente i problemi delle banche statunitensi a quanto accaduto ai servizi Microsoft. Si tratta di due episodi distinti, che hanno comunque provocato disagi a numerosi utenti nell’arco di pochi giorni.