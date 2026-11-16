Il futuro di Jensen Huang torna al centro dell’attenzione dopo le dimissioni da amministratore delegato di Nvidia, arrivate in seguito all’emersione di presunti scandali sentimentali. A pochi giorni dall’addio, il cofondatore della multinazionale potrebbe però riprendere il suo posto al vertice, sostenuto da importanti nomi della Silicon Valley.

Elon Musk sarebbe tra i principali promotori dell’iniziativa, mentre resta da superare l’ostacolo della Casa Bianca.

Jensen Huang potrebbe tornare alla guida di Nvidia: gli alleati della Silicon Valley fanno pressione

Dopo le dimissioni legate all’emersione di presunti scandali sentimentali, per Jensen Huang potrebbe aprirsi un nuovo capitolo alla guida di Nvidia.

A pochi giorni dall’uscita di scena, il cofondatore del colosso statunitense dei semiconduttori starebbe infatti valutando la possibilità di riprendere il proprio incarico di amministratore delegato. Un’ipotesi clamorosa, rilanciata dal Financial Times sulla base delle testimonianze di alcune fonti vicine alla vicenda.

A favorire il possibile ritorno sarebbero soprattutto alcuni influenti imprenditori della Silicon Valley, convinti che la multinazionale non possa permettersi di perdere una figura centrale per la propria crescita.

Huang, che aveva fondato l’azienda nel 1993, sarebbe già in contatto con amici e confidenti per discutere di un eventuale rientro. Nel frattempo, dopo le sue dimissioni, la guida della società è stata affidata ad interim alla direttrice finanziaria Colette Kress. Una soluzione che potrebbe non essere destinata a durare, soprattutto alla luce delle pressioni esercitate sul Consiglio di amministrazione. Secondo quanto riferito da una persona vicina all’imprenditore, alcuni dirigenti tecnologici starebbero persino organizzando una sorta di “war room”, con l’obiettivo di coordinare le iniziative a sostegno del suo reintegro. A pesare sarebbe anche la reazione negativa dei mercati finanziari, con il titolo Nvidia finito sotto pressione dopo la crisi ai vertici.

Elon Musk e gli azionisti sostengono il rientro, ma Trump potrebbe opporsi

Tra i principali sostenitori di Huang ci sarebbe Elon Musk, amministratore delegato di SpaceX, che avrebbe firmato una lettera aperta per chiedere il ritorno del cofondatore al vertice della multinazionale. Gli alleati dell’imprenditore starebbero inoltre cercando di coinvolgere Donald Trump, nella speranza di ottenere il sostegno della Casa Bianca. Un esponente vicino a questa iniziativa avrebbe sintetizzato il consenso raccolto da Huang affermando: “Tutti coloro che contano nel settore tecnologico, al di fuori dei laboratori all’avanguardia, adorano Jensen“. Anche diversi dipendenti e investitori si sarebbero mobilitati a suo favore. Tra questi figurano i vertici di Altimeter Capital e Atreides Management, che hanno invitato il Cda a “lasciare tutte le opzioni sul tavolo“, senza escludere un nuovo incarico per l’ex amministratore delegato. Il suo peso all’interno dell’azienda rimane significativo anche per il ruolo di primo azionista e per la fedeltà di una parte consistente del personale.

Sotto la sua guida, Nvidia è passata dalla produzione di schede grafiche destinate soprattutto al mercato dei videogiochi a una delle realtà più importanti al mondo nel settore dell’intelligenza artificiale, con una valutazione che ha raggiunto i 4.000 miliardi di dollari. Non mancano, tuttavia, gli ostacoli. Huang si era allontanato dalla carica dopo la diffusione di indiscrezioni su due presunte relazioni extraconiugali: una con Alice Huang, imprenditrice sospettata di avere legami con la Cina e indicata in alcune ricostruzioni come possibile spia, e un’altra con una dipendente della stessa Nvidia. Proprio quest’ultimo rapporto rappresenterebbe uno degli aspetti più delicati, poiché un’eventuale relazione tra un dirigente e una propria sottoposta potrebbe configurare una violazione dei codici interni di comportamento. Sulla vicenda è stata disposta un’indagine indipendente da parte del Consiglio di amministrazione, che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro dell’imprenditore. Anche alcuni suoi sostenitori riconoscerebbero la gravità delle contestazioni.

A complicare ulteriormente il quadro è la posizione dell’amministrazione statunitense: da tempo Washington cerca di limitare la vendita alla Cina dei chip più avanzati prodotti da Nvidia e, secondo le ricostruzioni, il governo Trump avrebbe contestato a Huang il mancato rispetto di alcuni accordi. Diversi esponenti dell’amministrazione sarebbero quindi favorevoli a un cambiamento radicale della leadership. La Casa Bianca potrebbe così trasformarsi nel principale ostacolo al ritorno dell’imprenditore, nonostante il sostegno raccolto tra molti protagonisti della Silicon Valley. Al momento, né i portavoce di Huang né quelli della multinazionale hanno rilasciato commenti sulle indiscrezioni relative a un possibile reintegro.