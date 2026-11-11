Un neonato è stato sepolto vivo in una gabbia per cani negli Stati Uniti: miracolosamente è stato trovato ancora vivo. Il piccolo era scomparso da casa assieme al padre, che è stato fermato.

Un neonato è stato sepolto vivo in una gabbia per cani negli Stati Uniti: miracolosamente è stato trovato ancora vivo. Il piccolo era scomparso da casa assieme al padre, che è stato fermato. I dettagli di quanto avvenuto.

Orrore in Usa, neonato sepolto vivo in una gabbia per cani: era scomparso assieme al padre

Un bimbo di appena 11 mesi è stato trovato ancora in vita dopo essere stato sepolto vivo per circa un giorno in una gabbia per cani in un bosco della Carolina del Sud, negli Usa. La notizia è stata riportata dalla Abc. Il neonato sarebbe stato trovato avvolto in un asciugamano e sotto uno strato di terra.

Ora si trova ricoverato in ospedale, con la speranza che possa riprendersi completamente. A dare l’allarme era stata la famiglia del piccolo, il quale era sparito assieme al padre 25enne, Michael Comer. Come ha spiegato lo sceriffo della contea di Lexington, Jay Koon, il bimbo era stato affidato alle cure del padre a casa della madre del piccolo mentre lei sbrigava una commissione.

Un’altra persona incaricata di badare al neonato stava arrivando a casa, ma quando è giunta sul posto, padre e figlio erano già spariti. Il padre è stato rintracciato, senza però il bambino, così una squadra di ricerca composta da quasi 100 soccorritori ha iniziato a cercarlo, fino al ritrovamento circa 24 ore dopo la scomparsa in una zona nei pressi della casa del nonno paterno, dove hanno trovato del terreno “appena smosso” nel bosco: “mentre sondavano il terreno, lo smuovevano e iniziavano a scavare, si sentiva il piccolo piangere è stata una corsa contro il tempo“. Lo sceriffo ha fatto sapere di credere che l’asciugamano in cui era stato avvolto abbia contribuito a creare una “sacca d’aria“. Saranno poi le valutazioni mediche stabilire esattamente come ha fatto a salvarsi.

Usa, neonato sepolto vivo: fermato il padre

Michael Comer, il padre del bambino, era stato rintracciato la sera prima, senza appunto più il figlio, nella zona di Batesburg-Leesville all’interno di una struttura di servizio. Al momento gli vengono contestate le accuse di furto con scasso e resistenza all’arresto, ma gli agenti stanno indagando al fine di effettuare nuove accuse in relazione a quando accaduto al bambino.