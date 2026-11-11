Si era trasferita in Australia per lavoro, ma un improvviso malore le è stato fatale. Salerno si stringe attorno alla famiglia di Anna Di Masi, 23 anni.

Aveva lasciato Salerno per inseguire un sogno e costruire il proprio futuro in Australia, ma la sua vita si è spezzata a soli 23 anni. Anna Di Masi è morta dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. Una tragedia che ha gettato nello sconforto familiari, amici e un’intera comunità, mentre restano ancora da chiarire le cause del decesso e le circostanze delle sue ultime ore.

Morta a 23 anni in Australia, Salerno si stringe attorno alla famiglia Di Masi

La scomparsa di Anna ha profondamente colpito soprattutto il quartiere Torrione, dove la giovane era cresciuta e dove la sua famiglia è molto conosciuta. I genitori sono infatti imprenditori attivi nel settore delle torrefazioni, una realtà che nel tempo ha consolidato la propria presenza in città.

Numerosi i messaggi di cordoglio e le manifestazioni di affetto apparsi sui social network, con amici, ex compagni di scuola e conoscenti che hanno voluto ricordare la 23enne e stringersi attorno ai suoi cari. Nonostante la distanza, Anna aveva conservato un legame profondo con la propria terra, tornando periodicamente a Salerno e mantenendo rapporti con le persone a lei più vicine.

Oltre al dolore per la perdita, i familiari devono occuparsi delle procedure necessarie per il rimpatrio della salma dall’Australia. Anche il Consolato italiano si sarebbe attivato per assistere i parenti e seguire i rapporti con le autorità locali, mentre si attendono le autorizzazioni necessarie per il trasferimento. Restano dunque molte questioni da chiarire su una morte improvvisa che ha lasciato tutti senza parole.

Anna Di Masi, il malore e il ricovero in Australia: la famiglia vuole conoscere le cause della morte

Anna Di Masi, originaria del quartiere Torrione a Salerno, è morta mentre si trovava nel Paese oceanico, dove si era trasferita per motivi di lavoro e per inseguire i propri progetti. Stando alle prime informazioni, la giovane avrebbe iniziato ad accusare alcuni disturbi, inizialmente riconducibili a sintomi influenzali, che avrebbero reso necessario il ricovero in una struttura ospedaliera della zona in cui viveva. Durante i contatti con i familiari, Anna avrebbe riferito di sentirsi meglio, lasciando sperare in un imminente ritorno a casa.

La situazione, tuttavia, sarebbe precipitata inaspettatamente: mentre era ancora in ospedale, la 23enne è stata colpita da un arresto cardiaco. I tentativi di salvarle la vita non hanno avuto esito positivo. Rimangono ancora sconosciuti i motivi che hanno determinato il malore e le circostanze precise del decesso. Per questo, i familiari chiedono di ricostruire quanto accaduto, comprendendo l’evoluzione delle condizioni di salute della ragazza e che cosa sia successo nelle sue ultime ore.