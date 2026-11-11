Caso Garlasco, Mario Venditti convocato dai pm: sarà ascoltato come testimone

L'ex procuratore Venditti sarà ascoltato nell'inchiesta sui 45mila euro della famiglia Sempio e sulla presunta corruzione per favorire Andrea.

Nuovo sviluppo nell’inchiesta sulla presunta corruzione legata al caso Garlasco. Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, è stato convocato dai pm per essere ascoltato sui 45mila euro movimentati dalla famiglia Sempio e sui presunti tentativi di favorire Andrea nella prima indagine sull’omicidio di Chiara Poggi.

I 45mila euro, i sospetti sui carabinieri e le nuove verifiche

Nell’ordinanza con cui è stata disposta l’archiviazione di Venditti, il gip avrebbe comunque evidenziato altre possibili piste investigative. Tra queste, l’eventualità di un’intesa con esponenti della polizia giudiziaria oppure quella di un raggiro ai danni dei Sempio, ai quali qualcuno avrebbe fatto credere di poter condizionare l’attività investigativa senza averne concretamente la possibilità.

Gli approfondimenti riguarderebbero anche tre ex avvocati di Andrea Sempio, tra cui Massimo Lovati, e quattro carabinieri, compresi Giuseppe Spoto e Silvio Sapone. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire alcuni rapporti ritenuti anomali, verificare le intercettazioni riportate soltanto in parte e fare luce su possibili omissioni nell’esame dei tabulati telefonici.

In una conversazione intercettata nel novembre 2025, lo stesso Andrea Sempio aveva manifestato perplessità sui rapporti tra l’ex legale Soldani e il militare Sapone: «Non vorrei che davvero Soldani abbia avuto dei contatti con Sapone oltre quelli che so io, non vorrei che avesse davvero recuperato delle carte, qualcosa…

». Tra le ipotesi al vaglio c’è anche una possibile modifica della contestazione, da corruzione a induzione indebita. Il filone sui presunti passaggi di denaro rappresenta soltanto una parte del complesso scenario giudiziario.

La Procura di Pavia ha infatti chiesto il processo per Andrea Sempio, accusato dell’omicidio aggravato di Chiara Poggi. Parallelamente, sono in corso nuove verifiche sugli accertamenti scientifici eseguiti dal Ris quasi vent’anni fa, per individuare eventuali errori o omissioni che potrebbero aver danneggiato la posizione di Alberto Stasi, intenzionato a chiedere la revisione della condanna per il delitto di Garlasco.

Caso Garlasco, Mario Venditti convocato dai pm: sarà ascoltato come testimone

L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti dovrà presentarsi oggi, 11 novembre, davanti ai magistrati pavesi nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta corruzione in atti giudiziari legata al delitto di Chiara Poggi. Il magistrato, per il quale la posizione è stata archiviata, sarà ascoltato come persona informata sui fatti. Al centro degli accertamenti ci sono circa 45mila euro in contanti movimentati dalla famiglia Sempio e il sospetto che quella somma possa essere stata utilizzata per ottenere l’archiviazione di Andrea Sempio nella prima indagine sull’omicidio, condotta tra il 2016 e il 2017.

L’inchiesta, inizialmente affidata alla Procura di Brescia, è stata successivamente trasferita a Pavia dopo che il gip bresciano non ha ravvisato elementi sufficienti per sostenere le accuse nei confronti di Venditti. Rimane invece indagato Giuseppe Sempio, padre di Andrea, per una presunta corruzione in atti giudiziari. La famiglia ha sempre respinto questa ricostruzione, spiegando che il denaro sarebbe servito per pagare i legali.