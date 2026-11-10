Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato una accusa penale contro tre individui ritenuti sostenuti dall’Iran per il loro coinvolgimento in quasi venti attacchi terroristici o tentativi di attacco compiuti tra Europa e gli Stati Uniti. Tra i sospetti figura Mohammad Dawood Al-Saadi, cittadino iracheno, che sarebbe stato il raccordo principale dell’operazione nonostante fosse detenuto in una prigione di New York per altri reati.

Le autorità federali hanno indicato che gli imputati hanno agito per conto di Kata’ib Hezbollah, una milizia conosciuta per i suoi stretti legami con Teheran e designata dall’U.S. come organizzazione terroristica. Oltre ai capi di accusa legati al sostegno materiale alla milizia, i tre sono accusati di aver pianificato e tentato più di una decina di attentati contro obiettivi di carattere militare e civile, dimostrando una rete operativa che si estendeva dall’Irak all’Europa e al territorio statunitense.

Gli imputati e le accuse del Dipartimento di Giustizia americano

Le indagini hanno rivelato che i tre sospetti hanno utilizzato canali di comunicazione criptati per scambiare informazioni tattiche e logistiche. Secondo gli inquirenti, Al-Saadi ha inviato messaggi codificati ai co-cospiratori attraverso telefonate rivolte a familiari, tentando di eludere le restrizioni imposte dal carcere.

Il giornale dei procedimenti indica otto capi d’accusa contro Al-Saadi, comprese le accuse di conspiracy to provide material support to a foreign terrorist organization e di conspiracy to commit violent acts abroad. I due colleghi, i cui nomi non sono stati divulgati, sarebbero stati responsabili della logistica sul campo, inclusa la gestione di armi e esplosivi.

Il ruolo di Mohammad Dawood Al-Saadi dal carcere di New York

Nonostante la detenzione, Al-Saadi avrebbe continuato a coordinare le attività dei suoi compagni, sfruttando la relativa libertà di comunicazione consentita a molti detenuti. Le autorità hanno affermato che il sospetto ha trasmesso codici criptati a due altri operativi, indicando i momenti più opportuni per attuare gli attacchi. Questo comportamento ha portato il procuratore generale Todd Blanche a dichiarare che chiunque pianifichi un complotto terroristico contro una base militare che ospita membri delle forze armate USA sarà perseguito, sottolineando la gravità delle accuse e la determinazione del governo americano nel contrastare il terrorismo transnazionale.

Il tentativo di colpire la base RAF Fairford

Tra i piani più delicati scoperti vi era l’attacco alla base aerea britannica di RAF Fairford, situata nella contea di Gloucestershire. La struttura è nota per aver ospitato i bombardieri B-1 statunitensi, utilizzati nelle operazioni contro l’Iran. Le indagini hanno dimostrato che Al-Saadi, dal carcere newyorkese, stava preparando un’operazione mirata a colpire la pista di atterraggio e le strutture di supporto, con l’obiettivo di compromettere la capacità di proiezione di potenza americana in Europa.

Reazioni delle autorità britanniche e statunitensi

Il Primo Ministro britannico Andy Burnham ha definito “altamente probabile” che il disegno fosse stato orchestrato dal territorio iraniano, ribadendo la necessità di rafforzare la sicurezza delle installazioni militari nel Regno Unito. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno confermato che la RAF Fairford è una base “strategica” per le loro operazioni, sottolineando che la prosecuzione di tali attività rappresenta un “obiettivo legittimo” per le forze armate. L’Iran, tuttavia, ha negato ogni coinvolgimento, definendo le accuse “infondate”. L’intera vicenda evidenzia come le reti terroristiche supportate da stati possano operare anche da luoghi di detenzione, rendendo più complessa la lotta contro queste minacce.