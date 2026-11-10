Il segretario di Stato Marco Rubio ha affermato, durante l’incontro dei ministri degli esteri del G7 a Parigi, che non esiste alcuna necessità di avviare ulteriori operazioni di combattimento su larga scala contro l’Iran. Secondo il suo intervento, le sanzioni economiche in atto stanno già producendo un effetto devastante sul bilancio di Teheran.

Rubio esclude nuove azioni militari al G7 di Parigi

Nel corso della riunione, l’ufficiale americano ha sottolineato che la strategia di pressione finanziaria ha limitato la capacità di Ankara di finanziare le sue attività regionali e i gruppi affiliati. Ha inoltre descritto le autorità iraniane con termini forti, definendole “lunatics”, per evidenziare la loro imprevedibilità.

Il messaggio chiave è stato chiaro: gli Stati Uniti preferiscono continuare a infliggere costi economici devastanti piuttosto che ricorrere a un conflitto armato.

Sanzioni e blocco navale come leve principali

Rubio ha ribadito che il blocco navale nello Stretto di Hormuz, combinato con le sanzioni bancarie, sta ostacolando le esportazioni energetiche iraniane più di quanto non avesse mai fatto prima.

Tale pressione, secondo il segretario, complica notevolmente la strategia di vendita di energia dell’Iran a livello globale, rendendo più difficile per il regime sostenere i propri alleati.

Reazioni di Trump, Qatar e spostamento di aeromobili statunitensi

Il giorno precedente, il presidente Donald Trump aveva annunciato una pausa temporanea a qualsiasi nuovo attacco contro l’Iran, citando le richieste di paesi della regione, tra cui il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Il leader qatariota, presente a Parigi, ha incontrato i ministri europei e sauditi, esprimendo un “cauto ottimismo” sulla possibilità di una soluzione diplomatica.

Parallelamente, l’U.S. Air Force ha trasferito tredici velivoli – tra essi Osprey e tanker per rifornimento – dalla base britannica di RAF Mildenhall a stazioni in Scotland, Spain e Germany. Il comando ha elevato il livello di allerta a FPCON Charlie, la seconda fascia più alta, sostenendo che la minaccia fosse collegata all’Iran. Una precedente estrazione di bombardieri da RAF Fairford, avvenuta due mesi prima, era stata motivata da un’indagine su un presunto legame terroristico con Teheran, che ha portato all’arresto di due individui ai sensi del National Security Act.

Il Pentagono non ha confermato direttamente il trasferimento, rimandando le domande a fonti militari, mentre l’ufficio del primo ministro britannico ha assicurato che le basi rimangono sicure e che il Regno Unito e Washington stanno condividendo informazioni di intelligence in maniera stretta.

La posizione espressa da Rubio al G7 indica che Washington intende proseguire con pressioni economiche e operative senza incanalare le risorse in una nuova campagna bellica, confidando nella capacità delle sanzioni di indebolire ulteriormente il regime iraniano.