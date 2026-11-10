Sul proprio profilo di Instagram Tomaso Montanari, rettore dell'Università per stranieri di Siena, ha paragonato Giorgia Meloni al Duce, dopo che la premier è salita in sella a un cavallo bianco per poi salutare il pubblico.

Sul proprio profilo di Instagram Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, ha paragonato Giorgia Meloni al Duce, dopo che la premier è salta in sella a un cavallo bianco alla Fieracavalli. I dettagli di quanto accaduto.

Giorgia Meloni a cavallo scatena Tomaso Montanari

Venerdì scorso, 6 novembre 2026, la premier Giorgia Meloni ha preso parte alla 128esima edizione di Fieracavalli, ovvero la storica manifestazione internazionale dedicata al mondo equestre.

Nel corso della sua partecipazione, la Presidente del Consiglio è anche salita in sella a uno splendido cavallo bianco, salutando poi il pubblico presente. Ciò ha fatto subito scaturire la reazione del rettore dell’Università per gli stranieri di Siena, ovvero Tomaso Montanari, che ha addirittura paragonato la premier al Duce sul proprio profilo social di Instagram.

Ma ecco i dettagli di quanto successo.

Meloni a cavallo: Montanari la paragone al Duce

Come appena visto, Giorgia Meloni ha partecipato alla 128esima edizione di Fieracavalli, salendo anche in sella a un esemplare di cavallo bianco. Sul proprio profilo Instagram, il rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari ha pubblicato un collage che affianca la foto della premier a quella del Duce, anche lui ritratto su un cavallo bianco, con il braccio destro alzato.

Ma non è finita qui, perché ad accompagnare le immagini, una citazione di Piero Calamandrei, ovvero: “Il fascismo, ‘sempre a cavallo tra il delitto e il carnevale'”. Ma attenzione, perché già lo scorso primo di maggio, direttamente dal palco del concertone di Taranto, in Puglia, Montanari aveva mostrato un altro collage che affiancava un manifesto elettorale della premier a una storica copertina della Domenica del Corriere raffigurante Mussolini. “Da Benito a Giorgia c’è un lungo filo nero, nerissimo, che si chiama fascismo“, aveva detto il rettore prima di definire la visione della attuale destra come “profondamente fascista nella sua ideologia”.