Il 10 novembre 2026, nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, un gruppo di rappresentanti statunitensi ed europei ha avviato un dialogo senza precedenti volto a ridisegnare la sicurezza del continente una volta terminato il conflitto in Ucraina. Tra i partecipanti spiccavano lo specialo per presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff, il figlio-in-law di Donald Trump Jared Kushner e il ministro degli Esteri ucraino Rustem Umerov.

L’incontro, inserito nel più ampio ciclo di trattative di pace a Abu Dhabi, si è concentrato sul tema delicato di un’architettura di sicurezza post-guerra che possa contenere le tensioni tra Russia e i membri della NATO.

Dichiarazioni congiunte di USA e Unione Europea

Il Consiglio Europeo e lo stesso Witkoff hanno rilasciato due comunicati quasi identici, in cui si afferma che è essenziale affrontare le preoccupazioni di sicurezza post-bellica e ridurre il “rischio di conflitto” nella regione.

Entrambe le parti hanno sottolineato l’obiettivo condiviso di costruire un quadro pratico e reciprocamente rinforzante per la protezione a lungo termine dell’Ucraina, inserito in un più ampio contesto di pace duratura. Sono stati riepilogati i passi per rafforzare le istituzioni di difesa europee esistenti e per garantire che, una volta terminata la guerra, la sicurezza europea sia più coesa e meno dipendente da impegni unilaterali.

Le pressioni di Washington e gli obiettivi di spesa

Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, la sua amministrazione ha costantemente messo sotto pressione gli alleati europei, chiedendo loro di aumentare le proprie spese per la difesa. Un nuovo traguardo è stato fissato al 5% del PIL entro il 2035, con l’obiettivo di alleggerire il peso militare statunitense in Europa. Parallelamente, gli USA hanno annunciato una riduzione delle truppe di stanza sul continente, una mossa che ha accresciuto le preoccupazioni di alcuni governi europei riguardo a un possibile ritiro di Washington nella difesa collettiva.

Il progetto di Jared Kushner per una sicurezza continentale

Il Kushner ha avanzato una proposta più ambiziosa, ispirata al defunto Consiglio NATO-Russia istituito nel 2002. Se i colloqui trilaterali fra Ucraina, Stati Uniti e Russia dovessero produrre progressi nei giorni 10-11 novembre a Abu Dhabi, il suo piano prevede il passaggio a un formato multilaterrale con la partecipazione diretta di tutti gli Stati europei. Sono stati delineati cinque pilastri: consultazioni permanenti di sicurezza, canali di comunicazione per crisi, maggiore trasparenza militare, misure reciproche di de-escalation e una struttura duratura per stabilità a lungo termine.

Reazioni di Russia, Ucraina e dei capitali europei

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha respinto vigorosamente l’idea di avviare discussioni sulla sicurezza europea prima di garantire un cessate-il-fuoco verificabile e un accordo di pace vincolante. In un’intervista a CNN, Zelenskyy ha paragonato la proposta a una «Yalta 2.0», temendo che la Russia possa influenzare la definizione di una nuova architettura mentre continua le ostilità. Al contempo, rappresentanti di paesi chiave dell’UE, inclusi Germania, Francia, Italia e Regno Unito, hanno manifestato una posizione di “apertura ma cautela”, ribadendo che qualsiasi tavolo di lavoro con Mosca può aprirsi solo dopo la fine delle ostilità in Ucraina.

La Russia, attraverso il presidente Vladimir Putin, ha mostrato una certa disponibilità a parlare di un nuovo ordine di sicurezza, come riferito da fonti a St. Petersburg durante un incontro con Steve Witkoff lo scorso ottobre. Tuttavia, le richieste di Mosca di ridurre la presenza della NATO in Europa restano in contrasto con la tradizionale posizione di Kiev, che ha sempre sostenuto l’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza.

Prospettive per il futuro della difesa europea

Le trattative di Abu Dhabi rappresentano la prima occasione in nove mesi in cui le parti coinvolte hanno potuto incontrarsi in un contesto trilaterale con la partecipazione diretta degli Stati Uniti. Se il dialogo produrrà un accordo su un quadro di sicurezza europeo, potrà diventare la base per un’architettura più inclusiva che mantenga la NATO al centro della difesa collettiva, ma che allo stesso tempo introduca meccanismi di gestione del rischio e di prevenzione dell’escalation. In attesa di risultati concreti, il messaggio predominante resta quello di uno “sforzo congiunto” volto a garantire che, al termine della guerra, l’Ucraina trovi garanzie di sicurezza reali e che le relazioni tra Russia e i paesi europei non ricadano in una spirale di sospetto.