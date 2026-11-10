Appalto rifiuti da 30 milioni e tangenti, bufera in Campania: arrestato Tommaso Casillo

Appalto milionario e presunte tangenti a Somma Vesuviana: nel mirino degli investigatori una gara da 29,6 milioni di euro e i rapporti tra imprenditori e funzionari pubblici.

Un appalto da quasi 30 milioni di euro, presunte tangenti e una gara che sarebbe stata condizionata per favorire un’impresa. L’inchiesta della Dda di Napoli coinvolge anche Tommaso Casillo, ex vicepresidente del Consiglio regionale campano: 13 le misure cautelari eseguite.

Appalto rifiuti da 29,6 milioni a Somma Vesuviana: l’ipotesi di una gara pilotata

Come riportato da Rai News, un affidamento pubblico dal valore di 29,6 milioni di euro, relativo alla gestione quinquennale della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani a Somma Vesuviana, sarebbe stato condizionato da accordi corruttivi già prima della pubblicazione del bando. È uno dei principali aspetti emersi dall’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, coordinata dal pm Henry John Woodcock e condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera.

Secondo l’ipotesi investigativa, la procedura sarebbe stata costruita per agevolare la società destinata a ottenere l’appalto, la Langella Mario srl, risultata aggiudicataria il 15 dicembre 2025. Stando alla ricostruzione recepita dal gip Emilio Minio, Nicola Boccia, all’epoca funzionario del Comune di Somma Vesuviana, avrebbe consegnato all’imprenditore Marco Langella alcune versioni preliminari del capitolato e del disciplinare di gara, prima che gli atti diventassero pubblici.

In questo modo, come sottolineato da Rai News, l’imprenditore avrebbe avuto la possibilità di conoscere in anticipo le condizioni della procedura e intervenire sui requisiti per renderli più favorevoli alla propria azienda. In cambio, sarebbe stato concordato il pagamento di 100mila euro. Le presunte irregolarità avrebbero riguardato anche la fase successiva, quella dell’esame delle offerte, attraverso una rete di contatti tra imprenditori e rappresentanti delle istituzioni.

Appalto rifiuti da 30 milioni e tangenti, bufera in Campania: arrestato Tommaso Casillo

Nel presunto sistema, stando a quanto riportato anche da Libero, sarebbe stato coinvolto anche Tommaso Casillo, presidente del Consiglio di amministrazione di Soresa, la centrale di committenza della Regione Campania, già vicepresidente del Consiglio regionale, senatore e sottosegretario alle Infrastrutture. Secondo gli inquirenti, Casillo avrebbe ricevuto da Langella indicazioni sui punteggi da assegnare alle diverse offerte, da far arrivare a Raffaele Scognamiglio, presidente della commissione giudicatrice. Per il suo presunto intervento sarebbe stata prevista una somma di 20mila euro, mentre altri 30mila euro sarebbero stati destinati a Massimo Sibilio, incaricato della procedura di affidamento, in cambio della disponibilità di notizie riservate.

Il totale delle tangenti che sarebbero state concordate per condizionare l’appalto ammonterebbe secondo Libero a 150mila euro. L’indagine, che riguarda i presunti intrecci tra il gruppo imprenditoriale Langella, la pubblica amministrazione e ambienti della criminalità organizzata, ha portato all’emissione di 13 misure cautelari: nove in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Per Casillo il gip avrebbe disposto la custodia cautelare in carcere. Boccia, Scognamiglio e Sibilio figurano invece tra i destinatari degli inviti a comparire per l’interrogatorio preventivo. A Casillo sarebbero stati contestati, a vario titolo nell’ambito della vicenda, i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.