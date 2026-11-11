Svolta nell’inchiesta sull’urbanistica di Milano: la Procura ha chiesto l’archiviazione per il sindaco Giuseppe Sala, l’ex assessore Giancarlo Tancredi, l’architetto Stefano Boeri e il manager Manfredi Catella. Dopo l’annullamento delle misure cautelari da parte della Cassazione, i pm ritengono che non ci siano elementi sufficienti per proseguire con le accuse.

Ora la decisione passa al gip, mentre restano aperti altri filoni d’indagine.

Inchiesta urbanistica a Milano, la Procura chiede l’archiviazione per Sala, Boeri e Catella

Come riportato da Rai News, la Procura di Milano ha chiesto di archiviare le posizioni del sindaco Giuseppe Sala, dell’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, dell’architetto Stefano Boeri e dell’amministratore delegato di Coima Manfredi Catella, coinvolti nella maxi inchiesta sull’urbanistica del capoluogo lombardo.

La stessa richiesta riguarda anche l’ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni, l’ex componente Alessandro Scandurra, il costruttore Andrea Bezziccheri, il manager Federico Pella e diverse società, tra cui la stessa Coima. I tre pubblici ministeri titolari del fascicolo hanno avanzato la richiesta alla luce delle pronunce della Cassazione, che nel 2025 avevano già ridimensionato il quadro accusatorio, portando all’annullamento delle misure cautelari disposte nell’estate dello stesso anno.

Al centro dell’indagine figuravano presunte condotte di corruzione, induzione indebita e falso, legate alle procedure urbanistiche e all’approvazione di alcuni importanti interventi edilizi, tra cui il progetto del Pirellino, Scalo Romana e Bosconavigli. Secondo gli inquirenti, non sarebbero emersi ulteriori elementi investigativi in grado di sostenere le contestazioni iniziali.

Il caso Pirellino, le parole di Sala e la protesta delle famiglie sospese

Tra i capitoli per i quali è stata chiesta l’archiviazione figura anche quello relativo al Pirellino, nel quale erano coinvolti Sala e Boeri. L’ipotesi investigativa riguardava presunte pressioni esercitate da Catella e dall’architetto, attraverso contatti con Tancredi e il sindaco, per ottenere un parere favorevole dalla Commissione paesaggio presieduta da Marinoni. Gli accertamenti avevano portato all’esame di centinaia di conversazioni, tra cui quella contenente il messaggio di Boeri a Sala con il termine «warning». Anche sul fronte dei rapporti economici tra Coima e i componenti della Commissione, la Cassazione aveva escluso la presenza di indizi sufficienti: i compensi riconosciuti all’architetto Scandurra per le sue prestazioni professionali non avrebbero rappresentato «una illecita remunerazione per il pubblico ufficiale».

Dopo la notizia, il sindaco Sala ha espresso la propria amarezza: «È difficile, per chi non vive direttamente queste situazioni, immaginare l’amarezza che lasciano, soprattutto quando si è consapevoli di aver fatto soltanto il proprio dovere». Il primo cittadino ha poi aggiunto che chi lavora «all’interesse pubblico deve, purtroppo, essere pronto a pagare questo prezzo».

Di segno diverso il commento del Comitato delle famiglie sospese, che attraverso il portavoce Filippo Borsellino ha ricordato le conseguenze delle inchieste su chi aveva acquistato un’abitazione nei cantieri bloccati: «Per alcuni finisce l’incubo giudiziario, per le famiglie sospese continua quello dell’attesa».

Secondo il Comitato, Milano paga da due anni un prezzo elevato tra lavori interrotti, imprese ferme, aumento di prezzi e affitti e minore accessibilità abitativa. Borsellino ha inoltre sollecitato l’amministrazione comunale a riprendere le procedure autorizzative, chiedendo alla politica una normativa condivisa che garantisca maggiore chiarezza in materia urbanistica, senza ricorrere a una sanatoria. La parola definitiva sulla richiesta dei pm spetterà ora al gip, chiamato a pronunciarsi nei prossimi mesi.