Marco Rubio definisce produttivi i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi e chiede di coinvolgere i partner europei. Tajani conferma gli aiuti italiani a Kiev, mentre proseguono gli attacchi tra Mosca e Ucraina.

Proseguono i tentativi diplomatici per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ma il percorso verso un accordo resta complesso. I negoziati trilaterali ad Abu Dhabi, mediati dagli Stati Uniti, riaccendono il confronto sul ruolo dell’Europa, mentre Washington auspica un suo progressivo coinvolgimento. Intanto, l’Italia conferma il sostegno militare a Kiev e sul campo continuano gli attacchi reciproci, con nuovi raid che colpiscono anche infrastrutture strategiche russe.

Raid ucraino sul porto petrolifero russo nel Baltico: incendio a Ust-Luga, Mosca abbatte 146 droni

Mentre proseguono i tentativi diplomatici per arrivare a una soluzione del conflitto, la guerra continua anche sul terreno. Nella notte tra il 10 e l’11 novembre, un attacco condotto con droni ucraini ha provocato un incendio nel porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico, nella regione di Leningrado.

A confermare l’episodio è stato il governatore locale Aleksandr Drozdenko, che ha riferito su Telegram del raid e dei danni provocati allo scalo, uno dei principali punti di partenza per le esportazioni petrolifere della Russia occidentale. Nell’attacco sono rimasti feriti tre dipendenti del porto.

Lo stesso governatore ha inoltre comunicato che durante la notte le difese russe hanno neutralizzato 146 droni nella regione, definendo l’incursione come la più intensa registrata dall’inizio dell’anno.

Le conseguenze si sono fatte sentire anche sul traffico aereo: l’aeroporto di Pulkovo, che serve San Pietroburgo, ha annunciato la cancellazione di 18 voli. Parallelamente, Mosca ha rivendicato una serie di operazioni contro obiettivi ucraini: secondo il ministero della Difesa russo, sono state colpite tre sottostazioni elettriche nelle regioni di Dnipropetrovsk e Odessa, oltre a una nave mercantile nel Mar Nero, a sud-ovest di Odessa, che avrebbe trasportato armi e rifornimenti militari destinati alle forze di Kiev.

Negoziati Russia-Ucraina ad Abu Dhabi, Rubio: «Coinvolgere anche l’Europa»

Proseguono i colloqui diplomatici per cercare una soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina. Il primo round di negoziati trilaterali, ospitato ad Abu Dhabi e condotto con la mediazione degli Stati Uniti, è stato giudicato «molto produttivo» dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Da Parigi, dove si trovava dopo la prima giornata di incontri negli Emirati Arabi Uniti, il rappresentante di Washington ha sottolineato la necessità di ampliare progressivamente il formato delle trattative, coinvolgendo anche i Paesi europei. «Riteniamo che il formato trilaterale debba, col tempo, includere i nostri partner europei al tavolo dei negoziati, poiché sono parte della soluzione a lungo termine a questo problema», ha dichiarato.

Una richiesta condivisa anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha sollecitato l’Unione europea a individuare un proprio rappresentante entro la fine del mese, precisando che la nomina dovrà avvenire «questo mese, non più tardi».