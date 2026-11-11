Giuseppe Conte attacca Nicola Procaccini a DiMartedì dopo le parole su Trump e Meloni: "Ha perso per le guerre e il caro-vita".

Scontro politico a DiMartedì, il programma di approfondimento di La7 condotto da Giovanni Floris. Ospite della trasmissione, Giuseppe Conte è stato chiamato a commentare alcune dichiarazioni di Nicola Procaccini, esponente di Fratelli d’Italia, che aveva individuato negli attacchi di Donald Trump a Papa Leone e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alcuni degli errori che avrebbero contribuito alla perdita di consenso del presidente americano.

La reazione del leader del Movimento 5 Stelle è stata immediata. Dopo aver ascoltato l’intervento, Conte si è portato una mano sul volto, mostrando tutto il proprio disappunto. Poi ha replicato con toni duri, contestando apertamente la ricostruzione di Procaccini e proponendo una lettura completamente diversa delle ragioni della sconfitta di Trump.

Conte ironizza sulle parole di Procaccini: “Ma questi stanno fuori di testa”

Nel filmato mostrato durante la puntata, Nicola Procaccini aveva sostenuto che Trump avrebbe commesso alcuni errori capaci di allontanare una parte dell’elettorato che era stato decisivo per la sua vittoria. Tra questi, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, ci sarebbero stati proprio gli attacchi rivolti a Papa Leone e a Giorgia Meloni.

Una spiegazione che Conte ha giudicato poco credibile, reagendo con un gesto eloquente e senza risparmiare le critiche.

“Ma si può andare in tv a dire che Trump ha perso perché ha attaccato Giorgia Meloni? Ma questi stanno fuori di testa“, ha commentato l’ex presidente del Consiglio.

Per il leader pentastellato, le ragioni della perdita di consenso del presidente americano sarebbero ben altre e andrebbero cercate soprattutto nelle scelte politiche e nelle conseguenze economiche della sua amministrazione.

Le guerre, il caro-vita e il paragone con il governo Meloni

Nel suo intervento a La7, Conte ha accusato Trump di aver portato avanti guerre illegali e di aver violato ripetutamente il diritto internazionale. A suo giudizio, a pesare sull’orientamento degli elettori sarebbe stato anche il peggioramento delle condizioni economiche interne agli Stati Uniti, con un aumento del costo della vita e difficoltà che avrebbero coinvolto anche il ceto medio.

L’ex premier ha poi allargato il discorso alla situazione italiana, tracciando un parallelo tra il presidente americano e Giorgia Meloni. “Non hanno compreso cosa sta succedendo nel Paese. Lui negli Stati Uniti e Giorgia Meloni qui in Italia“, ha affermato, sostenendo che in entrambi i contesti sarebbe ormai evidente un malessere sociale ed economico diffuso.

Conte ha individuato anche un elemento comune nella filosofia politica dei due leader, richiamando il movimento MAGA e il rapporto con i grandi gruppi imprenditoriali e con l’industria degli armamenti. Secondo la sua accusa, mentre vengono destinate ingenti risorse alla spesa militare, le difficoltà economiche delle famiglie restano senza risposte adeguate. “Spende in armi, mentre invece affama la popolazione“, ha concluso.