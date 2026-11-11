Affari tuoi, la puntata del 10 novembre è stata impreziosita dalla presenza del noto attore toscano Leonardo Pieraccioni che ha presentato la sua ultima pellicola.

Affari Tuoi si conferma uno dei programmi più apprezzati dell’access prime time con ascolti positivi nonostante la continua sfida con il programma Mediaset che è visibile al medesimo orario, questo perché la ricetta ideata da Stefano De Martino è vincente, un format consolidato e persone affini al suo modo di condurre che, nonostante lo studio nuovo, non hanno snaturato la sua firma distintiva.

Affari Tuoi, la partita giocata dal concorrente ligure Martino

La puntata del 10 novembre ha visto la presenza in qualità di concorrente di Martino, parrucchiere originario della Liguria, accompagnato dalla compagna Elena.

La sua è una partita particolare, tra le prime offerte ne arrivano due interessanti, la prima di 33 mila euro e successivamente anche da 38 mila euro, lui le rifiuta entrambe e continua con il suo pacco.

Continua a giocare e rifiuta dapprima un cambio e poi una terza offerta da 45 mila euro, I 100 mila, 200 mila e 300 mila restano ancora in gioco. Martino elimina un altro pacco blu ed il dottore prova con la quarta offerta, la più alta sino a quel momento, pari a 75 mila euro.

Lui decide di tritare anche quella, ed in quel momento il dottore prova la quinta offerta: 100 mila euro, Martino non vacilla e decide di continuare, eliminando l’ultimo pacco blu.

Con il podio intatto i soldi sicuri ci sono e si tratta di cifre importantissime.

Il parrucchiere ligure non demorde ed alla fine ha la meglio – per la prima volta in questa stagione vengono vinti i 300.000 euro, il premio più alto del gioco.

Affari tuoi, l’incursione da De Martino di Pieraccioni

Mentre Martino iniziava la sua partita, le telecamere hanno indugiato su un uomo che mangiava un panino in studio, immediatamente si era capito si stesse trattando di una gag.

L’uomo in questione era Leonardo Pieraccioni, ha chiamato con foga l’arrivo del cane utilizzando il nome di Gennarino e De Martino, come riporta Libero.it, gli ha detto di aggiornarsi, poiché il nuovo cane si chiama Tommasino.

Alla fine è sceso dalle sedie del pubblico ed ha presentato il suo nuovo film – Un weekend artificale – che uscirà presto al cinema. Un momento di gogliardia che ha ravvivato la puntata.