Le dichiarazioni di Pasquale Romano

In un’intervista rilasciata al magazine TIVU’, Pasquale Romano, noto come il Dottore di Affari Tuoi, ha affrontato le recenti polemiche riguardanti presunti illeciti nel popolare game show. Romano ha affermato con fermezza che “non c’è nulla di controverso nel meccanismo di Affari Tuoi”, sottolineando come il programma sia un format adattato in oltre 80 Paesi senza mai aver sollevato problematiche simili.

Il successo del format e le critiche

Il Dottore ha spiegato che il successo di Affari Tuoi, che ha debuttato oltre vent’anni fa, ha portato a una serie di attacchi da parte di concorrenti nel settore. “Attaccare il programma insinuando dubbi sulla sua regolarità è stato il loro modo per provare a contenerne il successo”, ha dichiarato. Romano ha evidenziato che il programma è essenzialmente un gioco di fortuna, paragonabile a tentare la sorte al Lotto, ma con un elemento distintivo: le storie dei concorrenti, che rappresentano la diversità e la ricchezza culturale dell’Italia.

La trasparenza di Affari Tuoi

Romano ha insistito sulla trasparenza del programma, affermando che non è mai stata dimostrata l’esistenza di alcuna irregolarità. “Il talento richiesto ai concorrenti è la loro autenticità”, ha aggiunto, evidenziando come il format riesca a raccontare storie che il pubblico può riconoscere e apprezzare. La sua difesa è chiara: Affari Tuoi è un programma che celebra la fortuna e le storie umane, senza alcun inganno.

Il contesto del dibattito

Le affermazioni di Romano arrivano in un momento in cui il panorama televisivo italiano è caratterizzato da una crescente competizione e da polemiche che spesso coinvolgono i programmi più seguiti. La sua risposta alle critiche non solo mira a proteggere l’immagine di Affari Tuoi, ma anche a riaffermare il valore del format nel contesto dei game show globali. Con oltre 25 anni di storia, il programma continua a essere un punto di riferimento per il pubblico italiano, dimostrando che la fortuna e le storie autentiche possono ancora affascinare e intrattenere.