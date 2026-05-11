Hantavirus, positive due persone rimpatriate in Francia e Usa

Milano, 11 mag. (askanews) – Una cittadina francese e un americano sono risultati positivi all’Hantavirus dopo essere sbarcati dalla nave Mv Hondius e rimpatriati, portando a 7 il numero totale dei casi accertati, di cui tre morti.La nave da crociera su cui è scoppiato il focolaio è arrivata alle Canarie nella giornata di domenica. Qui i passeggeri sono stati fatti sbarcare e circa una novantina sono già tornati in patria, dove stanno seguendo i protocolli sanitari previsti dai rispettivi paesi.I cinque francesi rimpatriati sono in isolamento all’ospedale Bichat di Parigi.

Fra loro la donna che ha cominciato ad accusare sintomi ed è risultata positiva.Gli americani – questo il volo che li ha riportati a casa – sono 17, più un britannico che risiede negli Usa, e sono stati portati in un centro specializzato in malattie infettive in Nebraska. Fra loro una persona positiva asintomatica e un caso sospetto con sintomi.In Italia non ci sono casi di Hantavirus, ma ci sono quattro persone in isolamento fiduciario e sotto sorveglianza sanitaria perché erano a bordo del volo Klm partito dal Sudafrica su cui era salita brevemente una delle tre vittime, poi fatta scendere per le condizioni di salute troppo gravi per viaggiare e infine morta.Il Ministero della Salute italiano ha sottolineato che “attualmente non c’è nessun allarme” sull’hantavirus in Italia e “non ci troviamo di nuovo di fronte ad un nuovo Covid”.