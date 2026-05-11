Sanità: prosegue l’iter di rimborsabilità anticorpi monoclonali per Alzheimer

In Europa gli anticorpi monoclonali donanemab e lecanemab hanno ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio in numerosi paesi e il via libera dell’ Ema - Agenzia europea per i medicinali, ma la rimborsabilità dei farmaci, in Italia, continua a dipendere in via esclusiva dalla valutazion...

In Europa gli anticorpi monoclonali donanemab e lecanemab hanno ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio in numerosi paesi e il via libera dell’ Ema – Agenzia europea per i medicinali, ma la rimborsabilità dei farmaci, in Italia, continua a dipendere in via esclusiva dalla valutazione della commissione scientifica ed economica e dal cda dell’Aifa – Agenzia italiana del farmaco.

Inizialmente Pierluigi Russo, direttore tecnico – scientifico di Aifa, aveva espresso un parere negativo in merito, salvo poi essere smentito direttamente dall’agenzia, che ha ribadito come l’iter non sia ancora concluso. Il dibattito è andato via via intensificandosi, con un dialogo tra Aifa, associazioni dei pazienti e società scientifiche avviato il 26 marzo, poi culminato nell’audizione del 22 aprile: presso il consiglio di amministrazione dell’agenzia, le diverse società di neurologia hanno presentato un documento congiunto sui farmaci biologici, mentre Aima e Federazione Alzheimer Italia hanno esposto il punto di vista dei pazienti.

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