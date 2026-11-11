Il risparmio sul carburante per l’automobilista medio comincia a vedersi, soprattutto per chi fa rifornimento di gasolio. Da martedì 10 novembre 2026 è entrato in vigore il nuovo taglio delle accise sul diesel, che resterà valido fino al 23 novembre. E mercoledì mattina, 11 novembre, i listini sembrerebbero aver registrato un’ulteriore discesa, favorita anche dal calo delle quotazioni petrolifere internazionali.

A fotografare la situazione è la rilevazione di Staffetta Quotidiana, basata sui prezzi comunicati all’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra le variazioni decisamente più significative c’è quella di Eni, che ha ridotto di cinque centesimi il prezzo consigliato della benzina e di tre centesimi quello del gasolio. Ma quanto costa adesso davvero fare il pieno?

Taglio accise diesel: la benzina scende, il nuovo sconto e la scadenza del 23 novembre

Il provvedimento del governo arriva dopo la fine del precedente intervento, scaduto domenica 8 novembre. Il nuovo decreto interministeriale, firmato dal Mef e dal Mase e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce una riduzione dell’accisa sul gasolio pari a 4,88 centesimi al litro, Iva inclusa.

Lo sconto resterà in vigore fino al 23 novembre.

Due settimane, quindi… E riguarda il diesel, non la benzina. Una distinzione importante, perché il calo registrato anche per la verde dipende dall’andamento delle quotazioni internazionali e dalle decisioni commerciali delle compagnie petrolifere.

Proprio sul fronte dei prezzi all’ingrosso arriva un dato decisamente significativo: per la prima volta dal 31 agosto la quotazione del gasolio è scesa sotto i mille euro per mille litri. Il confronto con il 28 settembre, giorno in cui Eni ha introdotto il cosiddetto tetto, mostra inoltre una diminuzione di circa 27 centesimi al litro per la benzina e di oltre 13 centesimi per il diesel.

Sembrerebbe quindi non essere soltanto al decreto sul taglio delle accise del diesel, dunque. Le due dinamiche si sommerebbero e il risultato non farebbe altro che iniziare a riflettersi sui cartelli dei distributori.

Taglio accise, prezzi benzina e diesel 11 novembre: Eni, IP e Q8 abbassano i listini

La fotografia dei prezzi medi di mercoledì 11 novembre mostra una benzina self service a 1,994 euro al litro, in calo di 5 millesimi rispetto al giorno precedente, rimane comunque una buona notizia nonostante la difficoltà oggettiva di stare al passo con i prezzi dei carburanti. Ma ecco che il diesel scende a 2,225 euro, con una riduzione più consistente: 15 millesimi.

Sulla rete autostradale i valori sono più alti. La benzina costa mediamente 2,023 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,281 euro. Il Gpl è a 0,928 euro e il metano a 1,991 euro al chilogrammo.

Le variazioni delle singole compagnie sembrerebbero altrettanto interessanti… Secondo Staffetta Quotidiana infatti, Eni ha tagliato di cinque centesimi il prezzo consigliato della benzina, portandolo a 1,94 euro al litro. Il valore scende così sotto la soglia di 1,99 euro. Sul diesel la riduzione è di tre centesimi, con il prezzo consigliato che arriva a 2,20 euro.

Anche gli altri marchi hanno ritoccato i listini: IP ha ridotto di tre centesimi il gasolio, Q8 di cinque, mentre Tamoil ha applicato un taglio di un centesimo sulla benzina e di due sul diesel.

C’è poi il confronto tra le compagnie e le cosiddette pompe bianche. Sulla rete nazionale, considerando circa 24mila punti vendita monitorati, il prezzo medio della benzina attualmente self è di 1,999 euro al litro. Quello del diesel raggiunge invece 2,241 euro. Le pompe indipendenti risultano leggemente più care rispetto alla media delle compagnie su entrambi i carburanti.

Per chi deve fare rifornimento, il dato da seguire resta soprattutto quello del gasolio, che beneficia dello sconto fiscale e della discesa delle quotazioni. Ma il calendario conta: il taglio delle accise terminerà il 23 novembre. Dopo quella data si capirà se il calo dei prezzi internazionali sarà sufficiente a mantenere più leggeri i costi alla pompa.