Lotta al tabacco. La sinistra vorrebbe vietare anche le sigarette elettroniche e starebbe lavorando dietro le quinte, in collaborazione con Bruxelles, per riuscirci.

Lotta al tabacco. La sinistra vorrebbe vietare anche le sigarette elettroniche e starebbe lavorando dietro le quindi, in collaborazione con Bruxelles, per riuscirci. I dettagli.

Sigarette elettroniche, la sinistra vuole vietarle: i motivi

La sinistra starebbe lavorando dietro le quinte in Europa, in collaborazione con Bruxelles, per criminalizzare, al fine di arrivare anche al divieto del fumo elettronico, arrivando in poche parole a vietare le sigarette elettroniche e tutti i prodotti alternativi al fumo tradizionale.

Ciò avverrebbe nella proposta legislativa di revisione della Direttiva europea sui prodotti del tabacco e della nicotina (TPD), che la Commissione Ue ha annunciato per fine 2026, nonostante le richieste di cautela di diversi Stati membri, tra cui l’Italia.

Lotta al tabacco, perché la sinistra vuole vietare anche il fumo elettronico?

La sinistra vuole davvero arrivare a vietare le sigarette elettroniche? Al momento non c’è certezza, si tratta solo di indiscrezione. Come si legge su Libero: “L’impostazione di partenza della Commissione sarebbe quella di trattare tutti i prodotti come le sigarette. Una scelta che però trova più di una resistenza a livello europeo.” Sempre secondo quanto si legge su Libero, a Bruxelles avrebbero iniziato a giocare d’anticipo: “Alcuni documenti che Libero ha potuto visionare raccontano di un incontro informale avvenuto ancor prima che la proposta definitiva sia formulata tra membri del gabinetto del Commissario per la salute Olivér Várhelyi e alcuni eurodeputati appartenenti alle forze di sinistra, in particolare S&D, Verdi e Renew.

Non politici qualsiasi, ma ex ministri o commissari Ue della Salute, convocati appositamente, si legge nei documenti, per la loro credibilità nel sostenere una posizione dura della Commissione. Posizione che gli eurodeputati della sinistra hanno invocato espressamente, affermando che sarà necessaria una mossa ‘killer’, vale a dire ‘un atto legislativo decisivo e strutturale che chiuda le attuali scappatoie in un colpo solo, e non un altro aggiornamento incrementale che l’industria possa assorbire’. In altre parole, l’obiettivo non è solo, come spesso accade, spennare i contribuenti, ma anche distruggere intere filiere produttive, come se l’industria manifatturiera non avesse già abbastanza problemi. “