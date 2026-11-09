Agugiaro & Figna è B Corp, sei secoli di farina guardano avanti

Collecchio (PR), 9 nov. (askanews) – A Curtarolo, nel padovano, le macine girano dal 1400, mentre a Collecchio il lavoro comincia nel 1874. Sei secoli di storia che oggi Agugiaro & Figna, tra i principali poli molitori al mondo nella produzione di farine di grano tenero, mette accanto alla certificazione B Corp. Un percorso che il presidente riassume in pochi valori, molto solidi: la passione per il mestiere, il rispetto per le persone e per la natura.”Gli imprenditori – spiega Alberto Figna, presidente di Agugiaro & Figna – non si devono mai sentire padroni di qualcosa, ma si devono sentire dei traghettatori, avendo la responsabilità e l’obbligo di trasmettere a chi verrà dopo di noi quello che abbiamo ricevuto in condizioni migliori”.Tre stabilimenti a Parma, Padova e Perugia, oltre 180 dipendenti, farine in 96 Paesi: un know-how unico che unisce selezione di precisione del grano, gestione della filiera e tecnologie brevettate di macinazione.

Da qui nascono le farine con i marchi Le 5 Stagioni, per la pizzeria, Le Sinfonie, per la pasticceria e Faridea per i semilavorati. Certificazioni su qualità, sicurezza ed etica del lavoro accumulate negli anni. E ora la B Corp, che riunisce oltre diecimila aziende nel mondo, 380 in Italia.”Per Agugiaro & Figna, proprio perché trasforma una materia prima agricola, è importante avere a cuore il benessere della natura – spiega il direttore generale e responsabile d’impatto di Agugiaro & Figna , Edoardo Vernetti -.

Pertanto l’azienda ha deciso di diventare B Corp, che è l’ultima tappa di un percorso molto lungo che ha visto due anni fa la società diventare una società benefit”.Un impegno che a Collecchio si vede a occhio nudo. Accanto allo stabilimento, 13 ettari e 18mila alberi contribuiscono all’assorbimento della CO emessa dagli stabilimenti.

Il Bosco del Molino nasce nei primi anni Duemila, inaugurato nel 2021. Un’idea del presidente, nata da una convinzione precisa.”Le aziende – prosegue Figna – devono essere inserite in un territorio non come dei corpi estranei o come dei soggetti predatori, ma come dei soggetti che siano utili a tutti i portatori di interesse e che abbiano una ricaduta positiva per tutti gli attori di questo territorio, siano essi attori naturali, persone, enti o comunque comunità”.Oggi il bosco è anche un laboratorio, monitorato con il Cinsa e l’Università di Parma, e ogni albero nuovo porta, tra gli altri, anche i nomi dei figli dei dipendenti. Intorno, le scelte quotidiane: il 100% dell’energia elettrica utilizzata proviene da fonti rinnovabili, la carta dei sacchi è certificata FSC , con la progressiva riduzione della plastica nel packaging, welfare e formazione per la pizzeria e la pasticceria, in tutto il mondo. Su questo terreno arriva la certificazione. “La certificazione B Corp – continua Vernetti – è un punto di partenza, perché arriva un soggetto terzo che valuta l’azienda e nel processo di valutazione, su tutti gli ambiti, indica il livello di sviluppo e conseguentemente ci sono delle aree nelle quali noi dovremo ancora lavorare”.Il prossimo passo esce dal molino: continuare a portare la sostenibilità nelle pizzerie, con il progetto Pizzaiolo per il cambiamento insieme all’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo.