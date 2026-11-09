Terremoto sulle Borse mondiali: la paura della bolla tecnologica arriva anche in Europa

Al centro delle vendite si trova il settore tecnologico americano, protagonista di una crescita straordinaria grazie all’intelligenza artificiale e ora sottoposto a una brusca revisione delle aspettative.Giovedì il Nasdaq ha perso il 5,5%, mentre l’S&P 500 ha ceduto il 4,4%. In una sola seduta sono andati in fumo circa 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione delle società appartenenti al principale indice americano.

Venerdì è arrivato un parziale recupero, ma il nervosismo rimane elevato.

La domanda che molti risparmiatori si pongono è semplice: siamo davanti allo scoppio di una nuova bolla tecnologica?

Per il momento sarebbe prematuro arrivare a questa conclusione. Le grandi imprese dell’intelligenza artificiale possiedono attività industriali, ricavi e capacità di investimento ben differenti rispetto a molte società protagoniste della bolla Internet dei primi anni Duemila.

Esiste tuttavia un problema concreto. Le valutazioni di Borsa hanno incorporato aspettative di crescita estremamente ambiziose e il mercato comincia a chiedersi quanto tempo sarà necessario per recuperare le centinaia di miliardi investiti nei data center.

A complicare il quadro sono intervenute le elezioni americane di metà mandato. L’avanzata democratica ha accresciuto i timori di nuove restrizioni sulle infrastrutture tecnologiche, soprattutto negli Stati dove la costruzione dei grandi centri di elaborazione incontra opposizioni legate ai consumi energetici, all’utilizzo del territorio e all’impatto sulle comunità locali.

La correzione si è rapidamente estesa all’Asia. Venerdì la Borsa di Tokyo ha perso circa il 6%, quella sudcoreana una percentuale analoga, mentre Taiwan ha registrato pesanti vendite sui produttori di semiconduttori.

Anche l’Europa è stata coinvolta. Le imprese tecnologiche e industriali collegate alla filiera dei chip hanno risentito del peggioramento del clima internazionale. Piazza Affari, pur presentando una composizione settoriale diversa rispetto al Nasdaq, non è immune dalle oscillazioni dei mercati globali.

Per le famiglie italiane il tema riguarda soprattutto la gestione del risparmio. Negli ultimi anni numerosi fondi comuni, ETF e prodotti di investimento hanno aumentato l’esposizione alle grandi società tecnologiche americane, spesso presenti contemporaneamente in diversi indici.

Il rischio è quello di una concentrazione superiore a quanto il risparmiatore possa immaginare.

Un portafoglio apparentemente diversificato può infatti dipendere in misura rilevante dall’andamento di pochi grandi gruppi.

Questo non significa necessariamente vendere dopo un ribasso. Le decisioni impulsive, soprattutto durante le fasi di forte volatilità, rischiano di trasformare perdite temporanee in risultati definitivi.

Occorre invece verificare la distribuzione degli investimenti, l’orizzonte temporale e la capacità di sopportare ulteriori oscillazioni.

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale non si interromperà per una settimana negativa in Borsa. Ma il messaggio dei mercati è chiaro: anche le tecnologie più promettenti devono confrontarsi con costi, concorrenza, regolamentazione e redditività.

Per i risparmiatori italiani si apre una fase nella quale prudenza e diversificazione potrebbero rivelarsi più importanti della ricerca del titolo destinato a salire maggiormente.