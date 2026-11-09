Durante la riunione di novembre a Coverciano, Roberto Mancini ha dedicato la conferenza stampa a una dettagliata esposizione delle scelte di convocazione per le prossime sfide di Nations League. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di un “gruppo giovane”, evidenziando il ruolo di giocatori appena affermatisi come Palma, Liberali e Cisse, che potrebbero dare nuovo slancio alla Nazionale.

Palma, Liberali e Cisse: le nuove leve su cui puntare

Il difensore dell’Udinese, Palma, è stato inserito nella rosa subito dopo il riconoscimento da parte della FIFA del suo cambio di nazionalità. Mancini ha dichiarato che Palma possiede le qualità per diventare un difensore di alto livello e che il suo inserimento è frutto di una costante ricerca di giocatori con doppio passaporto.

Allo stesso modo, Joris Liberali, pur avendo poche presenze in Serie A, viene valutato per le sue doti tecniche comprovate nei gironi giovanili. Jérémy Cissé, ora militante al Milan, è considerato capace di ricoprire più ruoli d’attacco, offrendo flessibilità tattica al reparto offensivo.

L’esclusione di Calò: motivazioni e risposta al procuratore

Una delle domande più accese ha riguardato la mancata convocazione di Calò, attaccante del Frosinone. Mancini ha risposto con fermezza, spiegando che la rosa è già composta da 29 elementi e che la presenza di giocatori di 29-30 anni non è compatibile con il progetto a breve termine. “Quando ci sarà bisogno, lo chiameremo, ma non perché lo dice il suo procuratore”, ha affermato il ct, ribadendo che la scelta è dettata da criteri sportivi e non da pressioni esterne.

Il caso Tresoldi e la questione del doppio passaporto

Il tecnico ha poi affrontato il caso di Tresoldi, attuale bomber del Club Brugge, che ha già espresso l’interesse per la nazionale tedesca Under-21. Mancini ha confermato di aver parlato con l’attaccante e con Claudio Ranieri, sottolineando che il giovane deve sentirsi motivato a rappresentare l’Italia, considerando la sua nascita in territorio italiano e il percorso calcistico del padre. “Credo ci siano possibilità, ma la decisione finale spetta a lui”, ha concluso il ct.

Obiettivi a breve termine: Francia e Belgio

Guardando alle prossime partite contro Francia e Belgio, Mancini ha ribadito l’intento di lottare per un posto nei quarti di finale della Nations League. Ha accennato al percorso del 2018, quando la squadra aveva dovuto superare difficoltà iniziali prima di trovare la stabilità grazie a leader esperti come Chiellini, Bonucci e Jorginho. Se quest’anno l’esperienza è più giovane, il tecnico è convinto che la crescita richiederà più tempo, ma che il gruppo sta già mostrando segni di coesione.

Il ruolo dei veterani e la ricerca di un regista

Nel frattempo, Bernardeschi e Cristante non sono stati convocati, poiché il tecnico vuole dare spazio a nuovi volti. Mancini ha evidenziato che non esiste ancora un vero “regista” al livello di Jorginho; la speranza è che emergano tra i giovani, con Tonali indicato come possibile candidato. Altri nomi citati includono Romano, che ha deciso per l’Italia anziché la Svizzera, e Zaniolo, per il quale si spera un ritorno al top una volta superati gli infortuni.