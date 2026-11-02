"Ignorante di m***a", l'allenatore perde le staffe con il giornalista

Nel pomeriggio del 2 novembre 2026 il Cusco FC ha subito una dura sconfitta per 2-0 contro lo Sport Boys nella Liga 1 peruviana. L’esito negativo ha inevitabilmente alimentato la tensione nella sala stampa dove il tecnico spagnolo Javier Rabanal si è trovato al centro di un acceso scambio verbale con la stampa locale.

L’incidente in conferenza stampa

Durante il ritiro post-partita un giornalista ha rivolto al tecnico la domanda: “Qual è il lavoro che fa durante la settimana?”. Per Rabanal quella richiesta è apparsa come una provocazione finalizzata a mettere in dubbio la sua tattica e la preparazione della squadra. L’allenatore non ha offerto alcuna risposta pacata; al contrario ha reagito con tono aggressivo, accusando il collega di guardare il calcio a occhi chiusi e di non mostrare rispetto nelle sue domande.

Le parole pesanti di Rabanal verso il giornalista

Il tecnico ha definito l’interrogativo deplorevole e ha aggiunto che il centro sportivo del club è sempre aperto, insinuando che il giornalista non fosse mai stato presente agli allenamenti. Tra le espressioni più dure, Rabanal ha pronunciato il termine Ignorante!, un insulto che ha avuto un forte impatto sul pubblico presente e ha immediatamente sollevato una serie di proteste da parte dei presenti.

Tentativo di aggressione fisica e intervento dei presenti

Il clima è rapidamente degenerato quando, spinto dall’irrequietezza, Rabanal ha cercato di avvicinarsi al giornalista con l’intenzione di colpirlo. L’intervento tempestivo di membri dello staff tecnico e di altri operatori ha impedito che la situazione si trasformasse in una vera e propria rissa. Nonostante il gesto di tentata violenza, il tecnico è riuscito a non toccare il cronista, ma il danno emotivo è stato evidente.

Possibili sanzioni disciplinari

Il comportamento di Javier Rabanal è stato immediatamente segnalato alla Federazione calcistica peruviana e alla dirigenza della Liga 1. Entrambi gli organi potrebbero valutare provvedimenti disciplinari che vanno da una multa consistente a una sospensione temporanea dall’attività di allenatore. Il regolamento della lega penalizza sia l’insulto verbale che il tentativo di aggressione fisica, considerandoli violazioni dei codici di condotta sportiva.

Il risultato di Cusco FC contro lo Sport Boys e le ripercussioni

La sconfitta di 2-0 ha lasciato il Cusco FC in una posizione delicata nella classifica della Liga 1, aumentando la pressione sulla squadra e sul tecnico. L’episodio di stallo verbale e fisico ha ulteriormente complicato il clima interno, mettendo a rischio la coesione tra giocatori, staff e media. Rimanere calmi e rispettare le norme è fondamentale per evitare ulteriori penalizzazioni che potrebbero compromettere la stagione del club.