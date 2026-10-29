La nona giornata di Serie A arriva con una settimana serrata, in cui le due squadre di Verona e Bergamo si incontrano nel posticipo previsto per chiudere il turno infrasettimanale. Dopo la pausa di pochi giorni, il campionato riprende con una serie di sfide distribuite fra martedì 27 ottobre e giovedì 29 ottobre, culminando con il match tra Fiorentina e Atalanta alle 20.45 di giovedì.

Le due formazioni arrivano a questo scontro con risultati recenti molto diversi: i viola escono sconfitti in rimonta contro Inter al San Siro, dove gli uomini di Vanoli hanno subito una capriola negli ultimi minuti, mentre la Dea ha dovuto accontentarsi di un avvincente 4-4 contro Frosinone in casa. Entrambe le partite hanno evidenziato vulnerabilità difensive e spunti offensivi che renderanno il confronto di giovedì un vero banco di prova.

Fiorentina-Atalanta: formazioni, orario e modalità di visione

Il match è fissato per giovedì 29 ottobre alle 20.45 e sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, fruibile sia tramite smart TV che tramite l’app o il sito web della piattaforma. Chi preferisce il tradizionale televisivo potrà però accedere al live streaming tramite i canali NOW e Sky Go per le partite in co-esclusiva.

Le formazioni titolari

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Gnonto; Pellegrino. Allena Vanoli.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allena Sarri.

Entrambe le scelte tattiche puntano su un equilibrio tra solidità difensiva e spinta offensiva, con Krstovic pronto a guidare l’attacco atalantino e Pellegrino a condurre il filo rosso dei viola. La partita offrirà l’opportunità di osservare come i due tecnici gestiscono il ritmo di gioco in una serata di alta tensione.

Il calendario infrasettimanale della nona giornata

Il turno infrasettimanale comprende venti impegni distribuiti su tre giornate, con due slot orari: 18:30 e 20:45. Di seguito il riepilogo:

Martedì 27 ottobre : 18:30 – Sassuolo vs Lazio (DAZN) 20:45 – Roma vs Cagliari (DAZN) 20:45 – Torino vs Como (DAZN e Sky Sport 251)

: Mercoledì 28 ottobre : 18:30 – Milan vs Bologna (DAZN) 18:30 – Parma vs Udinese (DAZN) 18:30 – Venezia vs Inter (DAZN e Sky Sport 251) 20:45 – Genoa vs Juventus (DAZN) 20:45 – Monza vs Napoli (DAZN e Sky Sport 251)

: Giovedì 29 ottobre : 18:30 – Frosinone vs Lecce (DAZN) 20:45 – Fiorentina vs Atalanta (DAZN)

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Le tre partite con co-esclusiva Sky – Torino-Como, Venezia-Inter e Monza-Napoli – saranno disponibili anche in streaming tramite NOW e l’app SkyGo. Tutti gli altri scontri rimangono esclusivi per gli abbonati di DAZN, sia in TV che in streaming.

Questa programmazione intensificata è una risposta al fitto calendario di impegni europei e nazionali, che costringe le squadre a giocare due volte a settimana. Per i tifosi, la possibilità di seguire le partite sia su DAZN sia su Sky garantisce una copertura completa del turno, con le opzioni di visione su schermo grande o su dispositivi mobili.