Il London Palladium ha ospitato la settantesima edizione del Pallone d’Oro, organizzata da France Football per celebrare l’anniversario storico del premio e rendere omaggio a Stanley Matthews, primo vincitore nel 1956. La cerimonia, condotta da Thierry Henry e Kate Scott, ha riunito le figure più luminose del calcio mondiale, tra cui il vincitore del trofeo maschile, Harry Kane, e la regina del calcio femminile, Alexia Putellas.

Un’atmosfera carica di attesa ha caratterizzato la serata, dove ogni votazione è stata determinata da centinaia di giornalisti internazionali.

Harry Kane trionfa al Pallone d’Oro 2026

Il centravanti inglese, capitano del Bayern Monaco e della nazionale, ha conquistato il più prestigioso riconoscimento individuale dopo una stagione da record: 73 gol segnati in 65 partite, guidando il club tedesco alla conquista del campionato nazionale.

In Europa, il Bayern è stato eliminato in semifinale dalla Paris Saint-Germain, ma il rendimento di Kane è stato giudicato sufficiente per superare le pretese di Kylian Mbappé e del giovane Lamine Yamal, classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto nella classifica finale.

Una stagione record per il capitano inglese

Oltre al suo impressionante crescita di gol, Kane ha dimostrato una notevole capacità di partecipare al gioco di squadra, fornendo assist decisivi e mostrando una maturità tattica rara per un attaccante della sua età.

A 33 anni, è diventato il primo britannico a sollevare il Pallone d’Oro dal 2001, quando Michael Owen lo aveva vinto. Il premio è stato consegnato direttamente da Cristiano Ronaldo, che ha sottolineato l’importanza della costanza e della professionalità dell’attaccante.

Alexia Putellas domina il Pallone d’Oro femminile

Nel segmento femminile, la centrocampista del Barcellona ha raggiunto il suo terzo Pallone d’Oro, eguagliando il record di Aitana Bonmatí. La stagione di Putellas è stata costellata di successi: Liga, Coppa della Regina, Supercoppa spagnola e Champions League. Dopo il trionfo europeo, la spagnola ha firmato per le London City Lionesses, portando la sua esperienza nel panorama inglese.

Il triplo successo con il Barcellona

Le prestazioni decisive di Putellas nella fase finale della Champions League le hanno garantito il titolo di miglior giocatrice del torneo. Il suo contributo è stato fondamentale per mantenere il Barcellona al vertice del calcio europeo, e il trasferimento in Inghilterra è stato accolto come un passo importante per la crescita del gioco femminile nel Regno Unito.

Altri riconoscimenti della serata

Il Paris Saint-Germain è stato proclamato Squadra maschile dell’anno, dopo due vittorie consecutive in Champions League. Luis de la Fuente, allenatore della Spagna, ha ricevuto il premio per il miglior tecnico maschile, mentre Pere Romeu ha guidato la squadra femminile del Barcellona al successo. Il Trofeo Kopa per il miglior giovane è andato a Lamine Yamal, 19enne del Barcellona, e il Trofeo Gerd Müller è stato assegnato a Kane, completando il suo riconoscimento di attaccante dell’anno. Infine, Unai Simón è stato premiato come miglior portiere maschile, con Cata Coll che ha ricevuto il pari riconoscimento nella categoria femminile.