Una guida concreta per adeguare processi, software e fornitori al Cyber Resilience Act, con checklist, modelli e priorità low‑cost pensate per le PMI.

Il Cyber Resilience Act definisce requisiti di sicurezza per prodotti digitali e per l’intero ciclo di vita del software. In termini operativi, ciò implica processi verificabili, documenti aggiornati e una gestione coerente della supply chain. Per una PMI, la domanda non è se conformarsi, ma come farlo con metodo e costi sostenibili. Questa guida propone un approccio pratico e senza tempo: principi stabili, checklist essenziali, modelli riutilizzabili e priorità a basso costo per iniziare subito.

La rilevanza è duplice: da un lato la continuità operativa, dall’altro l’accesso a mercati e bandi che richiedono evidenze di conformità. Le indicazioni che seguono evitano riferimenti a mode o tecnologie effimere e si concentrano su controlli che generalmente restano validi: ruoli chiari, policy applicate, patching disciplinato, SBOM tracciata e gestione degli incidenti misurabile. La struttura dell’articolo copre governance, controlli minimi, processi di sviluppo, catena di fornitura e modelli documentali pronti all’uso.

Ruoli e governance: chi fa cosa nella PMI

Una PMI efficace assegna responsabilità esplicite: un responsabile della sicurezza (anche part-time) che coordina, un referente IT/OT che esegue i controlli, un legale o amministrativo che archivia le evidenze e un referente di prodotto che cura gli aspetti tecnici del ciclo di vita.

In molte realtà, questa figura centrale viene chiamata informalmente chef cyber, a evidenziare il compito di orchestrare ingredienti diversi in una ricetta unica. Niente supereroi da fiction tipo CSI: Cyber o csi cyber: servono ruoli pratici, deleghe scritte e responsabilità verificabili.

Nomina formale del responsabile sicurezza (anche esterno).

Matrice RACI per requisiti CRA su sviluppo, test, distribuzione e supporto.

Calendario di audit interni e revisione rischi con evidenze archiviate.

Policy minime e controlli essenziali

Le policy devono essere brevi, chiare e applicabili. Tre documenti bastano per partire: Politica di Sicurezza del Prodotto, Procedura di gestione vulnerabilità e Standard di codifica sicura. Ogni politica include scopo, campo di applicazione, ruoli, controllo delle modifiche ed evidenze richieste. La formazione va prevista con un corso di cyber security di base, parte di un programma di cyber security and awareness continuo, così da costruire una reale awareness of cyber security nei team tecnici e non tecnici.

Politica di sicurezza del prodotto (max 2 pagine, revisionata periodicamente).

Procedura vulnerability-to-patch con SLA per classificazione e remediation.

Programma formativo: corso cyber security iniziale + micro-pillole periodiche.

Patching, hardening e ciclo di vita del software

Il CRA richiede una manutenzione tracciabile. Un processo di patch management efficace include inventario degli asset, priorità basate sul rischio e finestre di rilascio definite. Pratiche come hardening standard, test automatizzati e revisione del codice riducono il debito di sicurezza. Le PMI possono adottare modelli semplici: registro patch, checklist di rilascio e nota di sicurezza allegata a ogni versione. L’obiettivo è dimostrare che ogni aggiornamento nasce da una valutazione, viene testato e comunicato agli utenti con istruzioni chiare.

Registro patch con data, asset, CVE/CWE, rischio, test e approvazione.

Checklist di rilascio: build riproducibile, firma, rollback, note utente.

Standard di hardening: servizi minimi, cifratura, logging verificato.

SBOM e supply chain: cosa tracciare e come

La SBOM è l’elenco strutturato dei componenti software di un prodotto. Serve a sapere cosa si espone e a reagire con prontezza a nuove vulnerabilità. Per una PMI è sufficiente adottare formati comuni (ad esempio CycloneDX o SPDX), conservarli nel repository del prodotto e aggiornarli a ogni build. La gestione fornitori richiede una vendor policy con criteri minimi: supporto a SBOM, cicli di patching prevedibili e canale di notifica vulnerabilità. Ogni componente dovrebbe avere licenza nota, versione e origine verificabile.

Generazione automatica SBOM a ogni release e archiviazione firmata.

Valutazione fornitori: punteggio su sicurezza, supporto, trasparenza.

Contratti con clausole su vulnerabilità, SLA e notifiche di sicurezza.

Incidenti: preparazione, rilevazione e risposta

Una gestione incidenti efficace nasce dalla preparazione: ruoli, contatti, canali e criteri di attivazione. La procedura di incident response definisce identificazione, contenimento, eradicazione, recupero e lezioni apprese. In ottica CRA, contano soprattutto la tracciabilità e la comunicazione verso clienti e partner. Anche senza strumenti costosi, log centralizzati, playbook minimi e una rubrica di escalation permettono di reagire rapidamente e documentare ogni passo.

Playbook per scenari tipici: compromissione credenziali, RCE su componente, supply-chain issue.

Registro incidenti con tempi, impatto, azioni e evidenze raccolte.

Comunicazioni standard ai clienti: rischio, mitigazioni, aggiornamenti disponibili.

Modelli di documentazione pronti all’uso

Documentare non significa produrre burocrazia, ma rendere verificabili i controlli. Una PMI può partire con modelli brevi: Politica di Sicurezza (1–2 pagine), Procedura Vulnerabilità (2 pagine), Piano di incident response (3–4 pagine con allegati), Template SBOM e Registro Patch. Integrare un corso di cyber security nei piani HR e un catalogo di corsi cyber security tecnici e non tecnici aiuta a mantenere vive le pratiche. Evitare l’imitazione di scenari televisivi e focalizzarsi su rischi reali, non su effetti speciali da csi: cyber.

Template: Politica di sicurezza, Procedura vulnerabilità, Piano IR, Registro patch, Modulo risk acceptance.

Checklist audit interno: evidenze minime per ogni requisito.

Archivio centralizzato: numerazione versioni, controllo accessi, firme.

Priorità a basso costo per iniziare subito

Per iniziare con risorse limitate: 1) nominare lo chef cyber interno e definire la RACI; 2) scrivere tre policy minime; 3) attivare generazione SBOM automatica nel pipeline; 4) creare il registro patch e pianificare finestre mensili; 5) predisporre un playbook incidenti di una pagina con contatti ed escalation; 6) avviare un corso di cyber security introduttivo per tutto il personale; 7) inserire clausole di sicurezza essenziali nei nuovi contratti con i fornitori. Queste azioni producono evidenze tangibili e riducono il rischio con investimento contenuto.

Un ulteriore acceleratore consiste nell’auto-valutazione periodica con punteggio oggettivo per ogni controllo (0 assente, 1 parziale, 2 completo) e nella selezione di due miglioramenti alla volta, sempre accompagnati da evidenze archiviabili. Questo approccio incrementale rende l’adeguamento al CRA una pratica gestibile e misurabile, capace di sostenere audit, richieste dei clienti e l’evoluzione dei prodotti senza stravolgere l’operatività quotidiana.