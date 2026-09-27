Un drone russo ha investito la sede di Kyivstar e il data centre di Vodafone Ukraine, interrompendo il servizio a decine di migliaia di case.

In serata domenica 27 settembre, la Kyivstar più grande operatore mobile dell’Ucraina, è stata bersaglio di un attacco aereo. Un drone militare russa ha colpito il complesso amministrativo situato nel centro di Kiev, suscitando immediata preoccupazione per la sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione nazionali.

Colpo alla sede di Kyivstar a Kiev

L’azienda ha comunicato via Interfax Ukraine che l’edificio dove risiedono i reparti direttivi è stato colpito, ma fortunatamente non si sono registrati morti né feriti gravi. Nonostante l’assenza di vittime, la struttura ha subito danni strutturali significativi, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi. L’accaduto si inserisce in una più ampia campagna di attacchi russi volti a indebolire le capacità comunicative dell’Ucraina.

Attacco al data centre di Vodafone Ukraine

Contemporaneamente, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver colpito un data centre di Vodafone Ukraine il secondo operatore cellulare del Paese. Vodafone non ha fornito dichiarazioni al riguardo, ma le autorità ucraine hanno confermato il danno. L’obiettivo del bombardamento sembrava mirare a interrompere il flusso di dati e compromettere i servizi di rete per milioni di utenti.

Conseguenze per i cittadini e le infrastrutture

Secondo i dati del Ministero digitale ucraino, gli attacchi di quest’ultima settimana hanno provocato blackout in circa 100.000 abitazioni nella capitale e nelle aree limitrofe. Il ripristino dei servizi richiederà giorni, se non settimane, poiché le apparecchiature danneggiate devono essere sostituite e le linee di trasmissione ribaltate. Le interruzioni non hanno interessato solo le telefonate, ma anche l’accesso a internet, le comunicazioni di emergenza e i sistemi di pagamento digitale.

Reazioni delle autorità ucraine

Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha annunciato che i droni russi hanno colpito un data centre di Kiev per due volte, provocando ferite a due bambini e a un adulto. Il ministro degli Esteri Andrii Sybiha, sul suo profilo X, ha condannato gli attacchi affermando: “La Russia ha preso di mira i principali data centre ucraini, cercando di interrompere il flusso di informazione. Avvisi rapidi su minacce di missili e droni sono essenziali — salvano vite”. Le autorità hanno intensificato la diffusione di allerte in tempo reale per ridurre i rischi per la popolazione civile.