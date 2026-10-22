L’Ajax ha chiuso la seconda giornata della fase di gruppo della UEFA Conference League con un successo per 2-0 contro l’Atalanta. Lo scontro, disputato nella prestigiosa Johan Cruijff Arena di Amsterdam, si è deciso nei minuti di chiusura, regalando ai tifosi olandesi una serata memorabile.

Le formazioni partite hanno mostrato un equilibrio iniziale, ma è stato il gesto finale a spezzare l’impasse.

I rossoneri di Bergamo, inseriti in quarta posizione con 3 punti, sono rimasti a corto di tre punti fondamentali per rimanere al passo con i primi classificati.

Gol decisivi nei minuti di chiusura

Al 87′ il sostituto Arokodare ha segnato il primo rigore, spingendo l’Ajax in vantaggio. Il goal è arrivato dopo un contropiede rapido, con la palla che ha trovato il giovane attaccante dal lato sinistro.

Solo sei minuti dopo, Ouazane ha chiuso le funi nella rete avversaria, con un tiro preciso dal limite dell’area che ha lasciato il portiere dell’Atalanta senza risposta.

Dettagli tecnici dei gol

Il primo gol è nato da una pressione alta nella metà campo avversaria, con Marcos Leonardo che ha effettuato un passaggio filtrante a Arokodare.

Quest’ultimo, sfruttando una piccola disattenzione della difesa bergamasca, ha concluso di testa in angolo basso. Il secondo, più netto, è stato orchestrato da Brandt, che ha recuperato una pallone lungo e ha servito Ouazane con una dirottata precisa, culminata in rete.

Implicazioni in classifica e prossimi impegni

Con questa vittoria, l’Ajax consolida il secondo posto nella propria girona, mentre i “Bergamaschi” rimangono a tre punti dal leader, con ancora ampio margine per recuperare. Nelle prossime due settimane, il calendario vede l’Atalanta ospitare il club kazako Kairat nella terza giornata, mentre l’Ajax si recherà in Danimarca per affrontare il Midtjylland.

Le decisioni tattiche di Michel, allenatore dell’Ajax, e di Maurizio Sarri, tecnico dell’Atalanta, saranno al centro dell’analisi nelle prossime partite, soprattutto considerando l’importanza dei minuti finali nella determinazione dei risultati. Gli appassionati potranno seguire le prossime sfide su Sky, dove la trasmissione in diretta offrirà un’analisi approfondita dei protagonisti di questa avvincente fase europea.