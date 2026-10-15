In una mossa che vuole andare oltre il semplice risultato sportivo, il Milan ha deciso di trasformare la propria divisa in un veicolo di consapevolezza. A partire dalle prossime partite di Europa League, il retro delle casacche dei giocatori riporterà il logo di The Madhappy Foundation l’organizzazione statunitense impegnata nella promozione del benessere mentale.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la Fondazione Milan e UEFA Take Care con l’obiettivo di mettere in luce i disturbi psicologici prima che diventino crisi.

Il progetto non è una novità isolata, ma si inserisce in una strategia a lungo termine del club. Dopo l’applicazione del logo nella partita contro il Benfica, il rossonero ha confermato la volontà di mantenere la simbologia in tutti gli scontri di Europa League, sfruttando la copertura televisiva globale per raggiungere un pubblico più ampio.

La federazione europea ha confermato il supporto, riconoscendo il valore di sportivi di alto profilo come veicolo di cambiamento sociale.

La maglia rossonera con il marchio The Madhappy Foundation

Il nuovo emblema appare sul retro della maglia, affiancato a cognome e numero, creando così un collegamento diretto tra il giocatore e il messaggio di salute psicologica.

Il design è stato realizzato in accordo con lo sponsor tecnico Puma garantendo coerenza estetica e massima visibilità. Il logo di Madhappy, nato a Los Angeles, rappresenta un marchio di abbigliamento che dedica l’1% dei ricavi netti a iniziative per la salute mentale, finanziare ricerca e supportare organizzazioni analoghe.

Impatto e numeri della Fondazione Milan

Dal 2003 la Fondazione Milan utilizza il calcio come strumento di inclusione sociale, destinando più di 13 milioni di euro a progetti in Italia e all’estero. A beneficio di oltre 200 mila persone, l’ente concentra le proprie azioni verso le fasce più vulnerabili, soprattutto i giovani. Il nuovo utilizzo della maglia è quindi il culmine di anni di impegno, trasformando l’esposizione offerta dalle competizioni internazionali in un vero e proprio strumento educativo contro lo stigma legato ai disturbi mentali.

The Chamber: la serie video per parlare di salute mentale

Parallelamente al lavoro sul campo, il Milan ha lanciato The Chamber una serie di video in cui gli atleti condividono le proprie esperienze di pressione, aspettative e momenti difficili. Il primo episodio, condotto da Luka Modrić raccoglie testimonianze sincere e mostra che anche i più grandi campioni hanno bisogno di supporto psicologico. I contenuti sono disponibili sui canali ufficiali del club e mirano a creare uno spazio di ascolto, favorendo il dialogo aperto su temi ancora spesso taciuti.

Il progetto si inserisce nella più ampia strategia del Milan di cambiare paradigma non attendere che il disagio evolva in crisi, ma intervenire fin da giovani per costruire fiducia in sé stessi, relazioni positive e senso di appartenenza. Il calcio, con la sua capacità di aggregare e influenzare, diventa così un facilitatore di benessere offrendo ambienti sicuri dove i giovani possono apprendere e rafforzare queste competenze cruciali.