Trent'anni dopo Tokyo, Angelo Peruzzi racconta perché non segue più il calcio e cosa non gli piace del gioco di oggi.

Il 26 novembre 1996, a Tokyo, Angelo Peruzzi vinse la Coppa Intercontinentale con la Juve, battendo il River Plate. È ancora l’ultimo grande trofeo internazionale della Juve. Trent’anni dopo, l’ex capitano bianconero parla del ricordo di quella sera e del calcio di oggi, che, a suo dire, non segue più.

Il ricordo di Tokyo

Peruzzi descrive la partita come una sfida combattuta. Ricorda un primo tempo magnifico, con due occasioni sfiorate da Boksic, e un intervallo in cui disse al compagno che, se non avessero vinto, sarebbe stato il primo a essere mandato via. A risolvere la gara fu Del Piero. Peruzzi dice di non aver più rivisto quella partita: “No, non ne ho rivista nessuna, sono cose belle ma lontane”.

Ha giocato vent’anni in Serie A, ha smesso a 37 anni ed è andato in pensione a 54. “La mia vita dopo il calcio non è certo meno importante di quell’altra”.

Il distacco dal calcio di oggi

Dopo un’esperienza da dirigente alla Lazio, Peruzzi vive a Blera, in provincia di Viterbo. Non segue più il calcio: “Il calcio di oggi è solo soldi, non lo seguo più”.

Sulla nazionale italiana dice di sapere della sconfitta per 4-1 in Belgio, ma di non aver visto la gara. “Non sputo nel piatto dove ho mangiato per tanto tempo, però mi domando cosa sia rimasto dentro quel piatto. Passione, a occhio poca”.

Le critiche riguardano anche i formati delle competizioni. Peruzzi dice di amare le gare secche a eliminazione diretta: “Ho sempre amato le gare secche a eliminazione diretta”. Non lo convince l’attuale Champions League, con una prima fase lunga, e ancora meno il Mondiale a 48 squadre.

Il ruolo del portiere e il gioco

Peruzzi critica anche il nuovo ruolo del portiere, che secondo lui dovrebbe essere bravo soprattutto con le mani. Quando sente parlare molto di tattica, ricorda che il calcio resta una faccenda di undici contro undici. Cita Guardiola, che nei momenti difficili del Barcellona chiedeva di dare la palla a Messi.

L’unica cosa che gli manca è la partitella a fine allenamento, giocata per divertimento. In quel gioco, dice, si vede l’anima del giocatore.