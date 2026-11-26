(Adnkronos) - Terza giornata di lavori al 21 Forum Risk Management in corso ad Arezzo fino a domani. Un capitolo centrale ha riguardato la sanità digitale e la cybersecurity. Con la spinta alla digitalizzazione, la protezione delle infrastrutture informatiche diventa una priorità assoluta, ma ma...

(Adnkronos) – Terza giornata di lavori al 21 Forum Risk Management in corso ad Arezzo fino a domani. Un capitolo centrale ha riguardato la sanità digitale e la cybersecurity. Con la spinta alla digitalizzazione, la protezione delle infrastrutture informatiche diventa una priorità assoluta, ma mancano le figure professionali adeguate. “C’è molto bisogno di personale non sanitario che si occupi di cyber sicurezza – afferma Carlo Vitanacci, Data Protection Officer dell’Istituto superiore di sanità – ma questi sono mestieri nuovi, che fanno parte di un contesto che deve essere ancora sviluppato.

I tempi non sono lunghissimi e possiamo puntare sulle generazioni nuove, i nativi digitali. La scuola può dare moltissimo, e nuovi corsi di formazione in questo senso possono essere molto utili”. L’invecchiamento della popolazione – informa una nota – sta trasformando la sanità italiana, spingendola sempre più verso una riorganizzazione anche territoriale. In questo percorso di cambiamento, le competenze economiche, organizzative e dirigenziali diventano cruciali, e anche i manager i manager sono chiamati a rinnovarsi.

“Il management sanitario – spiega Angelo Tanese, direttore di Agenas – ha sempre avuto un ruolo importante e secondo me in questo momento ce l’ha ancora di più, perché bisogna diventare ancora più bravi a gestire l’innovazione in un mondo che cambia velocemente, che utilizza il digitale e che deve mettere a sistema tutti gli investimenti fatti con il Pnrr, quindi io credo che sia un momento veramente in cui anche il management ha bisogno di rinnovarsi e di ritrovare un’identità forte”.

Per mantenere il sistema al passo coi tempi serve un cambio di paradigma. “Il servizio sanitario, così com’è concepito oggi, non può funzionare più – sostiene Giuseppe Quintavalle, presidente Fiaso -. Servono nuovi livelli essenziali di assistenza e una nuova correlazione tra ‘l’ospedalocentricità’, che ha caratterizzato negli anni la sanità italiana, verso una medicina di prossimità, ma soprattutto verso una medicina di casa, cioè dobbiamo fare in modo di iniziare un percorso di cura quando le persone sono ancora sane. Perché la sostenibilità dei finanziamenti altrimenti non basterà mai, e questo lo dice anche un semplice fatto numerico”.

Spazio infine ai diritti e all’accoglienza nei Pronto soccorso, con la convention sul Codice Rosa in questa giornata del Forum. Vittoria Doretti, responsabile della Rete regionale Toscana, ha ripercorso la genesi del percorso dedicato alle vittime di violenza. “La Stanza Rosa e la presa in carico entro 20 minuti oggi sono legge, ma sono nate 18 anni fa dal dolore di una giovane vittima di stupro di gruppo che, nei corridoi dell’ospedale di Grosseto, chiese il giubbotto del marito per coprirsi il volto dagli sguardi. In quel momento, insieme al maresciallo Bagnati, dicemmo ‘mai più'” conlcude.

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