Una lite tra due rider per la restituzione di una bicicletta è degenerata in un tentato omicidio a Milano. Un 46enne è stato colpito ripetutamente all’addome con un coltello all’interno di un’attività commerciale a Lambrate. Soccorso in condizioni critiche e trasportato in codice rosso al Niguarda.

Rider accoltellato a Milano per una bicicletta, la discussione finisce nel sangue

Una richiesta di restituzione di una bicicletta, poi l’arrivo di altre persone e un’aggressione culminata con diversi colpi di lama. Come riportato dall’Ansa, è quanto accaduto intorno alle 19.30 di mercoledì in via Carpi, nel quartiere Lambrate, a Milano. All’interno di un’attività che mette a disposizione dei rider mezzi per gli spostamenti, tra cui monopattini e scooter a noleggio, si sono affrontati due cittadini peruviani di 34 e 46 anni.

Stando agli accertamenti condotti dalla sezione Omicidi della Squadra Mobile, il più anziano avrebbe raggiunto il connazionale per ottenere la restituzione di una bicicletta.

Durante quei momenti concitati, il 34enne avrebbe estratto un coltello da bistecca, colpendo ripetutamente il 46enne mentre quest’ultimo cercava di mettersi in salvo. L’uomo è stato raggiunto da diversi fendenti al ventre ed è rimasto gravemente ferito.

Dopo la segnalazione al numero unico per le emergenze, sul posto è intervenuto il personale sanitario dell’AREU, che ha disposto il trasferimento immediato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Gli accertamenti medici hanno evidenziato una lesione profonda circa quattro centimetri e lunga undici, con il coinvolgimento dello stomaco. Dopo un iniziale ricovero in terapia intensiva e le cure necessarie, il 46enne pare abbia potuto lasciare l’ospedale con una prognosi di 30 giorni.

Accoltellamento a Lambrate, il 34enne rintracciato a Desio: sequestrati droga e abiti insanguinati

Le ricerche del presunto responsabile sono proseguite nelle ore successive all’aggressione, anche grazie alle indicazioni fornite dalla persona ferita. Come riportato da Libero Quotidiano, gli investigatori sono riusciti a individuarlo a Desio, in provincia di Monza e Brianza, all’interno del cortile di un edificio residenziale. Alla vista degli agenti, l’uomo avrebbe tentato di prendere un coltello che aveva con sé, ma è stato prontamente bloccato e disarmato. Durante le operazioni sono stati recuperati anche i vestiti che avrebbe utilizzato durante l’episodio di violenza, ancora macchiati di sangue. Nella disponibilità del 34enne ci sarebbe stato inoltre un borsone, presumibilmente preparato in vista della fuga, contenente 1.000 euro in contanti, 36 grammi di marijuana, 4 grammi di cocaina e 19 grammi di hashish.

Dagli approfondimenti sarebbe emerso che il cittadino peruviano si trovasse in Italia da almeno tre anni senza regolare permesso di soggiorno e che aveva già un precedente per porto abusivo di armi. Al termine degli accertamenti sarebbe scattato il fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio, mentre per la presenza delle sostanze stupefacenti sarebbe stato indagato anche per detenzione ai fini di spaccio.

Parallelamente, gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa abbia portato i due connazionali a uno scontro tanto violento. Tra gli elementi emersi figura un rapporto personale che, con il passare del tempo, sarebbe diventato sempre più conflittuale. Il 34enne avrebbe inizialmente aiutato il 46enne a trovare un lavoro, per poi proporgli di entrare in un giro di spaccio. Una possibilità che l’uomo avrebbe respinto, provocando l’allontanamento tra i due.