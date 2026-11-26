Caso Garlasco, l'avvocato di Stasi rivela una novità legata alle prime fasi dell'indagine facendo ulteriore luce su come sono state gestite le varie situazioni puntando al cedimento del suo assistito.

Il caso di Garlasco vede ogni settimana possibili nuovi elementi che possono far propendere la bilancia tra uno dei due indagati e le rispettive controparti difensive darsi battaglia addossando le colpe all’uno piuttosto che all’altro, il tutto mentre non vi è stata alcuna sentenza definitiva ma solo un’importante riapertura del caso e l’implicazione di un indagato, Andrea Sempio, che potrebbe aver avuto un ruolo nell’uccisione di Chiara Poggi il 13 agosto del 2007.

“Verità Nascoste, il caso Garlasco trattato da Milo Infante

Il programma “Verità Nascoste” condotto da Milo Infante ha trattato il caso di Garlasco, come ormai accade sin dalle prime novità rispetto alla precedente valutazione che vide Stasi andare in carcere come colpevole di omicidio e dove vi rimase per 16 anni.

Ora vi è un altro indagato, ovvero Andrea Sempio, di cui sono emersi dettagli abbastanza preoccupanti, su video che egli guardava e che sono apparsi piuttosto disturbanti, si trattava di finzione ma potrebbero aiutare gli investigatori a comprenderne la personalità e forse la capacità di agire seguendo tali visioni.

La controparte invece vede Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara Poggi, aver pagato per il delitto, essendo stato giudicato colpevole, dichiararsi innocente e complice l’uscita dalla casa circondariale, dove ha scontato la pena, desideroso di tornare ad essere un uomo libero, lasciandosi di fatto alle spalle, seppur con difficoltà uno dei peggiori momenti della sua vita.

Caso Garlasco, De Rensis e il retroscena dei Carabinieri a casa di Stasi

Durante la puntata è stato ospite l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis che ha portato gli elementi utili a definire Stasi innocente e a considerarlo come estraneo al delitto dell’ex fidanzata ed avendo quindi scontato una pena che non è legata in alcun modo a lui.

Mentre illustrava la posizione legale sul caso, ha parlato di un’assoluta novità emersa da poco, relativa ad un fatto avvenuto nelle prime fasi dell’indagine. De Rensis spiega, come riporta The Social Post, come gli inquirenti volessero vedere Alberto cedere alla pressione e confessare l’omicidio.

Per poterlo fare hanno fatto una perquisizione all’interno della sua casa alle 07:30 del mattino, chiedendo un paio di scarpe ed il PC. Elementi che Stasi ha fornito senza problemi, proprio sul fatto che egli gli abbia forniti senza alcun timore lo farebbe, secondo De Rensis, apparire come una persona collaborativa e se si collabora non si appare sospetti.

Un tentativo non per dimostrare l’innocenza di Stasi, quanto più per rimarcare possibili errori nelle prime fasi dell’indagine e la necessità di ulteriori analisi che potrebbero di fatto cambiare tutta la narrazione giunta a noi sino ad oggi.