La lettera-testamento di Gianni De Gennaro, scritta prima del suicidio del 21 novembre 2026, ricostruisce le ultime riflessioni dell’ex capo della Polizia sulle accuse ricevute e sull’inchiesta della Procura di Caltanissetta. In otto pagine, l’ex prefetto difende il proprio operato, spiega perché aveva conservato un hard disk contenente documenti di quarant’anni di attività professionale e rivendica la propria lealtà alle istituzioni.

La lettera-testamento di Gianni De Gennaro: «Un condannato a morte non può mentire»

«Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un “condannato a morte” non può mentire». Sono le parole con cui Gianni De Gennaro apre uno degli scritti lasciati prima del suicidio, avvenuto il 21 novembre 2026.

A riportare il contenuto della lettera-testamento è il Corriere della Sera, che ha pubblicato alcuni passaggi del documento di otto pagine, destinato «a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderlo pubblico». Il messaggio, conservato in una busta insieme a un hard disk, comincia con una dichiarazione precisa: «Questo è il mio testamento morale».

Nelle pagine successive, l’ex capo della Polizia rivendica il proprio operato al servizio delle istituzioni e respinge le accuse che lo hanno coinvolto nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta. «Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria», scrive, sostenendo di aver sempre agito con lealtà e senza perseguire vantaggi personali.

L’hard disk e i documenti conservati: «Non contiene misteri, né segreti»

Una parte consistente della lettera è dedicata al supporto informatico che gli investigatori stavano cercando nell’ambito delle perquisizioni disposte dalla Procura nissena. De Gennaro spiega di aver conservato nell’hard disk documenti e materiali relativi a circa quarant’anni della propria attività professionale, precisando che non si tratterebbe di informazioni riservate o compromettenti. «Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano», scrive, aggiungendo: «Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze». L’ex prefetto invita quindi a esaminare attentamente il contenuto, senza lasciarsi condizionare da interpretazioni preventive. La scelta di conservare il materiale, spiega, sarebbe nata dall’esigenza di custodire la documentazione relativa alla propria carriera e poterla eventualmente consultare in caso di necessità giudiziarie.

Racconta inoltre di aver trasferito i file su un dispositivo più recente con l’aiuto del figlio, mantenendo però anche il vecchio supporto per timore di perdere parte dei dati. Una decisione che, ammette, lo ha portato a coinvolgere «stupidamente un amico a cui voglio bene», apparente riferimento all’addetto alla sua tutela finito sotto indagine per la custodia della documentazione. Nel testo torna anche sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, osservando: «In fondo viviamo in un Paese in cui si cercano le prove di un delitto avvenuto 51 anni fa».

La lettera di De Gennaro, la difesa sugli incarichi e le scuse alle persone coinvolte

Nelle ultime pagine De Gennaro si sofferma sulla propria carriera, chiamando in causa diversi esponenti politici che, a suo avviso, potrebbero confermare di non aver mai cercato autonomamente incarichi di prestigio. Cita Enrico Letta, in relazione alla presidenza di Finmeccanica, Giuseppe Conte, per quella della Banca Popolare di Bari, e Gianni Letta, per il ruolo alla guida di Eurolink. Ricorda inoltre la conclusione della sua esperienza come capo della Polizia nel 2007, durante il governo di Romano Prodi, e invita a interpellare anche l’allora ministro dell’Interno Giuliano Amato. «Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me», afferma, sostenendo di aver sempre accettato gli incarichi ricevuti come doveri istituzionali. Non nasconde, tuttavia, di aver commesso degli errori: «Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli».

Nella lettera rivolge anche un pensiero alle persone coinvolte nell’inchiesta a causa dei rapporti con lui, chiedendo loro perdono per le conseguenze che stanno affrontando. Il documento si conclude con un’ultima considerazione sulle vicende giudiziarie e sulle accuse che lo avevano travolto: «Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità». A chiudere le otto pagine, la firma: «In fede, Gianni De Gennaro».