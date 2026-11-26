La manovra economica subisce una nuova correzione di rotta con l’eliminazione dello spalma crediti legato al Superbonus. L’annuncio arriva da Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, che al termine del vertice di maggioranza precisa: “Stiamo lavorando per cancellarlo”. La decisione segue una serie di revisioni già apportate al testo, dalla retromarcia sui tagli alla scuola alla trasformazione della flat tax giovani in detassazione per under 35.

Meloni impone l’ordine sui tempi e i numeri

Il contesto è segnato da una stretta interna alla coalizione. Durante il Consiglio dei Ministri, la premier Giorgia Meloni ha rivolto un richiamo diretto ai colleghi per garantire il rispetto del cronoprogramma e ridurre il numero di proposte di modifica ministeriali, attualmente ferme a una novantina.

“Cerchiamo di fare un percorso ordinato”, avrebbe esortato Meloni, intervenendo anche sulla questione degli emendamenti non validati da Palazzo Chigi. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha lanciato un appello analogo, ricordando che “C’era un tetto, non lo avete rispettato”.

Le tensioni si sono acuite in Aula al Senato, dove la maggioranza ha mancato due volte il numero legale durante la discussione sul decreto Ambiente.

Un episodio che ha irritato il governo, con Ciriani che ha avvertito: “Ce ne ricorderemo…”. La premier ha ribadito la necessità di lealtà, escludendo “tiri mancini o sgambetti”. Il calendario previsto punta all’approvazione alla Camera entro il 18 dicembre e al passaggio al Senato tra Natale e Capodanno.

Il nodo delle risorse e i fronti aperti

Sul piano economico, il quadro resta rigido. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha rimarcato che “Il quadro delle risorse è quello già delineato”, mentre la ragioniera generale dello Stato Daria Perrotta ha sottolineato che “L’uscita dalla procedura di infrazione è la priorità”. Meloni ha confermato che “I saldi sono blindati come è chiaro a tutti”. Nonostante ciò, la ricerca di coperture per la sanità continua, con l’obiettivo di reperire 500 milioni senza intaccare la social card per gli over 75.

Restano aperti tre fronti principali: pensioni, sanità e condono. Sulla previdenza, l’ipotesi prevalente prevede di toccare gli assegni più alti per finanziare misure come Quota 64, richiesta dalla Lega ma giudicata non prioritaria da Ylenja Lucaselli di FdI, che ha specificato: “Il fondo pensioni – mette nero su bianco – sicuramente non è una priorità in questo momento perché l’uscita anticipata, secondo me, va discussa in maniera molto più approfondita”. Sul condono edilizio, Antonio Tajani ha precisato che “Non sarà senza limiti”, mirando alla chiusura delle vecchie pratiche piuttosto che a nuove sanatorie.

Emendamenti e opposizioni

La riduzione degli oltre 700 emendamenti segnalati a un pacchetto di “super segnalati” sta generando attriti. Le opposizioni rifiutano di accettare tagli indiscriminati, con Elena Bonetti di Azione che chiede di “garantire uno svolgimento corretto dei lavori”. Nel frattempo, la Lega insiste per incrementare il contingente di Strade Sicure di 3.200 unità, portando il totale a 10mila militari, inclusi 500 parà a Milano. Si avvicina invece l’intesa sull’exit tax per chi trasferisce la residenza fiscale fuori dall’Italia con redditi superiori a 2 milioni.

Scadenze e prossimi passaggi

Con l’aumento del fondo per le modifiche parlamentari da 120 a 150 milioni, la corsa agli emendamenti si fa più serrata. I partiti hanno tempo fino a domani per definire le loro richieste definitive. Oltre alle questioni economiche, il governo deve gestire l’impatto della sentenza del Consiglio di Stato che obbliga l’esecutivo ad applicare gli aumenti stipendiali per i magistrati entro il 31 gennaio 2027, un ulteriore vincolo finanziario e politico che pesa sulla chiusura della legge di bilancio.