Tokyo segna un +1,41% malgrado le incertezze sui dazi. Il piano di Washington impone tariffe su 14 Paesi, con esenzioni specifiche per auto e farmaci europei e cinesi.

La Borsa di Tokyo ha avviato gli scambi in territorio positivo, registrando un incremento dell’1,41% con il listino Nikkei a quota 57.817,81 punti, guadagnando 806 punti rispetto alla chiusura precedente. L’apertura è sostenuta dalla ripresa dei titoli tecnologici statunitensi dopo il forte calo del giorno prima, avvenuta nonostante le persistenti incertezze sul fronte commerciale legate all’annuncio dell’amministrazione Trump di un nuovo piano di dazi aggiuntivi.

Il nuovo piano tariffario di Washington

L’amministrazione americana ha presentato un piano di tariffe nei confronti di 14 partner commerciali, tra cui Unione europea, Cina, Giappone e Corea del Sud. Le accuse mosse da Washington riguardano il sostegno alla produzione industriale a danno delle imprese statunitensi. Per i prodotti europei è prevista un’aliquota del 15%, in linea con accordi precedenti, ma la percentuale potrebbe salire fino al 20% qualora l’Ustr giudicasse insoddisfacenti gli impegni assunti da Bruxelles.

Le nuove tariffe non si sommeranno automaticamente a quelle introdotte lo scorso luglio contro il lavoro forzato; verrà applicata solo l’aliquota più elevata. Il documento ufficiale americano contiene però un ampio elenco di esenzioni: sono esclusi dalla nuova stretta automobili, semiconduttori, farmaci brevettati, acciaio, alluminio e rame. Una deroga significativa riguarda lo Champagne francese, mentre per l’Italia restano inclusi nella tassazione il Prosecco e gli altri spumanti, oltre a molti prodotti finiti della moda e del lusso.

Aliquote e esenzioni per i partner asiatici

Anche per Giappone e Corea del Sud è prevista un’aliquota del 15%, con possibilità di aumento al 20%. La situazione per la Cina è più complessa: l’aliquota del 20% si aggiunge ai dazi esistenti, portando il prelievo complessivo per alcuni prodotti al 45%. Tuttavia, importazioni cinesi per circa 30 miliardi di dollari sono escluse dalle nuove misure grazie a negoziati bilaterali. Pechino ha respinto le accuse americane sulla sovraccapacità produttiva, definendola «un falso problema», senza minacciare ritorsioni immediate.

Per gli altri Paesi asiatici le aliquote variano: India al 17% (potenzialmente 25%), Taiwan al 15% (potenzialmente 25%), Vietnam al 20% (potenzialmente 35%), mentre Cambogia, Indonesia, Malaysia, Thailandia e Bangladesh sono indicate con un dazio del 18% (potenzialmente 25%). Singapore resta al 10%. Messico e Norvegia sono momentaneamente esclusi dal piano.

Reazioni diplomatiche e contesto economico

La Commissione europea ha rifiutato le premesse americane, affermando tramite un portavoce: «Respingiamo con forza la premessa secondo cui l’Europa sarebbe una fonte di sovraccapacità strutturale. Al contrario, l’Europa è tra i soggetti più esposti al fenomeno della sovraccapacità». Bruxelles ha ribadito che qualsiasi misura deve rispettare il massimale del 15% concordato.

Il viceportavoce della Commissione, Olof Gill, ha aggiunto che l’esecutivo esaminerà i risultati preliminari dell’indagine. Sul fronte valutario, lo yen tratta poco sopra 159 sul dollaro e a 174,50 sull’euro. L’offensiva commerciale arriva mentre il Pil americano del terzo trimestre è stato rivisto al rialzo al 4,3%, alimentando le aspettative di un ulteriore rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve a dicembre.

Tempistiche e prossimi passi

Il provvedimento non è ancora definitivo. Per l’Unione europea, le osservazioni scritte potranno essere presentate entro il 5 gennaio 2027, con audizioni pubbliche previste a partire dal 25 gennaio. L’adozione definitiva del piano potrebbe avvenire alla fine di gennaio o successivamente, lasciando spazio a possibili modifiche nell’elenco dei prodotti esentati e nelle aliquote finali.