Inter-Stoccarda 2-0, Sucic e Lautaro lanciano i nerazzurri in Champions

Inter-Stoccarda 2-0, Sucic e Lautaro lanciano i nerazzurri in Champions

(Adnkronos) - L'Inter non sbaglia a San Siro. La squadra di Chivu batte 2-0 lo Stoccarda oggi, mercoledì 25 novembre, e vince la terza partita consecutiva in Champions League: al Meazza, è decisiva la ripresa. Nel primo tempo Spence e Thuram sprecano i palloni del possibile vantaggio, mentre il g...