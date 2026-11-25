(Adnkronos) - Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran, è morto all'età di 65 anni. Il musicista è deceduto lunedì 23 novembre "dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un cancro alla prostata", si legge nel comunicato diffuso dalla band. Taylor è stato uno degli autori di alcune delle hi...

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Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran, è morto all’età di 65 anni. Il musicista è deceduto lunedì 23 novembre “dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un cancro alla prostata”, si legge nel comunicato diffuso dalla band. Taylor è stato uno degli autori di alcune delle hit del gruppo. Ha contribuito, in particolare, a scrivere Save A Prayer, Rio e Girls On Film.

In carriera, ha lavorato anche con artisti come Robert Palmer, Rod Stewart e Belinda Carlisle.

Nel 2022 Taylor aveva reso noto di essere malato. Il tumore al quarto stadio gli era stato diagnosticato nel 2018. “Per il mondo, Andy era un chitarrista brillante, ma per noi era il marito più meraviglioso, un padre affettuoso e il nonno più orgoglioso”, si legge in una dichiarazione della famiglia di Taylor.

“Era la roccia della nostra famiglia. Nonostante tutte le incredibili esperienze che la musica gli ha regalato, la famiglia è sempre venuta prima di tutto. Nulla lo rendeva più felice che averci tutti insieme, e non importa quanto lontano lo abbia portato la musica, il suo cuore era sempre a casa”.

“Andy c’era fin dall’inizio della nostra storia”, hanno detto gli altri componenti della band Simon LeBon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor.

“Dal momento in cui arrivò a Birmingham dal Nord-Est, con una chitarra e la ferma convinzione di quello che avremmo potuto diventare, ha donato alla nostra musica un fuoco indelebile e un’iniezione di audacia. Il suo modo di suonare ha dato la spinta ai brani che ci hanno portato in giro per il mondo. Con il suo umorismo pungente, unito a una visione della vita straordinariamente concreta e priva di inutili sentimentalismi, ci ha aiutato a restare con i piedi per terra, dando alla band quel tocco di grinta che ci ha accompagnato negli anni straordinari che sono seguiti”. “Il nostro pensiero va a sua moglie Tracey, ai suoi figli Georgina, Isabella, Bethany e Andrew, e al nipotino Albie. Tutti loro lo amavano profondamente. Chiediamo che la loro privacy venga rispettata in questo momento così difficile”, hanno aggiunto.

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